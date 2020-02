Ruiz critica "la utilización política" del PSOE de la violencia machista que "hace mucho daño a la lucha y las mujeres

Publicado 11/02/2020 11:31:24 CET

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha criticado "la utilización política" que el PSOE hace de la violencia machista, que, a su juicio, "hace mucho daño a la lucha y a las mujeres".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha insistido en que "no quieren acabar" con las asociaciones de mujeres, que este domingo se han manifestado en Sevilla contra el reparto de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y en que "no existen recortes", para explicar que "el problema es que querían seguir con la misma línea de prorrateo de años anteriores, pero llegó un informe Intervención que decía que iba contra la ley".

"Ante esto no hemos tenido más remedio que hacerlo como recogen las bases", ha señalado Ruiz, que añade que "lo lamenta mucho" y destaca que "van a seguir trabajando" con las asociaciones.

En cualquier caso, la consejera se pregunta por qué si el PSOE "quería prorratear no recogió este tipo de criterios en las bases que crearon", toda vez que ha subrayado que reconocen la labor de las asociaciones para el movimiento feminista y la igualdad y ha lamentado que "el uso partidista por parte de ciertos partidos políticos solo crea división y confrontación" y ha señalado que "hay que tener en cuenta las consecuencias, el miedo y la inseguridad que crea en esas mujeres que quieren denunciar y confiar en la administración y eso es muy irresponsable".

En este sentido, ha manifestado que "no admite el negacionismo de Vox", pero "tampoco admito la utilización política del PSOE de la lucha contra la violencia machista porque eso lo único que puede hacer es mucho daño a la lucha y a las mujeres, y no admito tampoco la radicalización del feminismo", porque el feminismo "tiene que ser inclusivo, de hombres y mujeres y de todos los que queremos luchar, y no el tipo de feminismo que ellos creen que es el válido".

Preguntada sobre si siente presión por parte de Vox, la consejera de Igualdad ha señalado que "ellos han expuesto con educación su punto de vista ideológico, que está a años luz de mío, les he dicho que no estoy de acuerdo y hasta ahí hemos llegado". "Son debates que evidentemente no van a ir más allá, ya que nosotros en ningún momento vamos a pasar esa línea roja", ha subrayado.

"Yo he sido muy firme y lamento profundamente que esos otros partidos como el PSOE se enfrenten de esta forma tan abierta", porque "eso no es positivo", ha indicado Ruiz, que ha recordado que "teníamos un Pacto de Estado, el único que hemos conseguido entre todos los grupos políticos, y no lo podemos romper".

Finalmente, Ruiz ha insistido en que "seguirá luchando" y que intentarán conseguir un pacto a nivel andaluz, pero, insiste, "desde el primer momento lo han tomado como su bandera, piensan que no es la nuestra, y no me parece legítimo".