Ruz (PSOE) pide al gobierno local de Granada que "rectifique de inmediato" la ZBE y paralice las sanciones

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, a la derecha en la imagen - PSOE

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este martes al gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que "rectifique de inmediato" el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), paralice el régimen sancionador y ponga en marcha las medidas compensatorias prometidas.

Ruz ha realizado una comparecencia a las puertas del edificio de los Mondragones, sede del área municipal de Movilidad, que, según ha manifestado, se ha convertido en el "símbolo del fracaso y la improvisación del gobierno de la señora Carazo", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

La edil socialista ha denunciado públicamente el "colapso" generado por la ZBE dentro de la propia administración, lo que ha indicado que "está obligando a un gasto desmedido en las arcas municipales". "Esta es la sede donde, cada tarde, se está librando una batalla administrativa provocada por la última ocurrencia de la alcaldesa, la imposición de manera unilateral y caótica de una ZBE", ha señalado Ruz.

La portavoz ha criticado que personal de todas las áreas, "incluso de protocolo, está trabajando aquí por las tardes, echando horas extra sin ton ni son, intentando desatascar el colapso" de expedientes, "que cada día irá a más porque esto no tiene fin". En este contexto, la edil socialista ha criticado "el coste económico que esta improvisación está suponiendo para las arcas municipales".

"Estamos gastando recursos públicos a manos llenas para intentar parchear un desastre que era previsible y que advertimos que sucedería", ha aseverado la portavoz del PSOE, quien ha lamentado que "el problema no se queda solo en las calles, sino que está minando la moral y la operatividad de nuestra administración pública".

Al respecto, ha visitado el área de Movilidad que ha asegurado que se encuentra "literalmente colapsada", y se reunirá con los sindicatos de trabajadores, quienes han alertado que los funcionarios están "sobrepasados y muy preocupados al recibir la frustración y el malestar de la gente que está recibiendo multas injustas y acude a increparles".

Por otro lado, Ruz ha hecho hincapié en que la ZBE se ha implantado "sin cumplir ni una sola de las promesas que hizo el PP" y ha explicado que la estrategia clave para la ZBE era la creación de 15 aparcamientos de borde para que los ciudadanos dejaran sus vehículos y conectaran fácilmente con el transporte público.

"Se nos dijo que se reforzarían las líneas de transporte urbano, el metro de Granada y el transporte interurbano para incentivar el uso de aparcamientos en origen", pero la realidad para el PSOE es que la ZBE parece "más" una "zona de bajas expectativas" con un "plan de contentar a todos" que "ha fallado".

La portavoz ha indicado que "el enfado ciudadano es evidente", citando las protestas de ciudadanos que se han dado en la Plaza del Carmen. "La gente está enfadada, y con razón. Las ventas de nuestros comercios han caído en picado, lo que agrava la ya difícil situación económica", ha alertado Ruz, añadiendo que "el 98 por ciento" de comercios y establecimientos de proximidad de Granada rechaza el actual proyecto de ZBE en la capital.

La máxima preocupación, según Ruz, es que "la contaminación en Granada, lejos de mejorar, ha empeorado. No se puede hacer peor y gestionar tan de espaldas al ciudadano". Finalmente, ha instado a la alcaldesa a paralizar el régimen sancionador, "poner en marcha de una vez por todas las medidas compensatorias en transporte que prometieron, e iniciar un diálogo real con vecinos, comerciantes y taxistas".

Así las cosas, la portavoz ha concluido que "es hora de dejar de poner murallas en la capital y empezar a invertir de verdad en una movilidad pública, sostenible e inclusiva, en lugar de generar un caos que nos está costando a todos los granadinos, tanto en dinero como en calidad de vida".