Saavedra acusa a la alcaldesa de Armilla de "obstaculizar" el progreso de la capital con el recurso por ZBE de Granada

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra (PP), ha acusado este viernes a la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, del PSOE, de querer "obstaculizar" el progreso de la capital granadina tras hacer público el Ayuntamiento del municipio metropolitano que ha solicitado la suspensión cautelar de la ordenanza de movilidad sostenible que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad.

El consistorio armillero considera que la norma incurre en "graves deficiencias técnicas y procedimentales y que afecta directamente a los derechos de movilidad de los vecinos y vecinas del área metropolitana" y el Ayuntamiento de Granada ha indicado este viernes que defenderá su posición a favor de la ordenanza y la ZBE en sede judicial.

En declaraciones a los periodistas en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local de Granada, el primer teniente de alcalde granadino ha indicado que en su opinión la alcaldesa de Armilla no defiende a sus convecinos sino al PSOE y a Pedro Sánchez.

"Si ella quiere que los coches altamente contaminantes circulen alegremente por su ciudad" que "siga ese camino", ha indicado el edil de la Presidencia de Granada, quien ha indicado que la capital avanzaría mejor en su estrategia por un aire más limpio con la colaboración de municipios vecinos como el de Armilla, que a su parecer ha apostado por "no tomar ni una sola medida" en la materia.

"Ya sabemos que esa bandera verde al PSOE en la provincia de Granada se le ha caído, la ha perdido o se ha olvidado de sus principios y su ideología", ha indicado Saavedra que ha incidido en que el Ayuntamiento de la capital no quiere "circulando por la ciudad" vehículos altamente contaminantes, y ha apuntado a las exenciones para no verse afectados por la ZBE que ha puesto en marcha el consistorio.