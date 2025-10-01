Salud defiende que el cribado de cáncer de mama es "fiable" frente a las acusaciones de "frialdad" e "inhumanidad"

El PSOE asegura que ya son un centenar los casos recopilados por las asociaciones de pacientes

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles la "robustez" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la "fiabilidad" del programa de detección del cáncer de mama frente a las acusaciones de los grupos de la oposición de "frialdad" e "inhumanidad" por las demoras denunciadas por pacientes del cribado. "No negamos las incidencias puntuales. Me pueden tachar de lo que quieran que la sanidad pública andaluza está mejor que hace siete años, les guste o no les guste", ha sostenido Hernández en respuesta a las críticas de la oposición, que ha calificado sus explicaciones públicas de "vergonzosas".

En su intervención en comisión parlamentaria, la consejera --que ha apuntado que ella es usuaria del cribado de cáncer de mama-- ha explicado que un sí o un no en el cribado de cáncer de mama está "perfectamente automatizado". Los problemas se han detectado en los casos en los que las mamografías requerían una segunda prueba diagnóstica para descartar o no. Rocío Hernández ha insistido en que Salud no puede acceder a las historias clínicas de ningún paciente sin autorización, por lo que ha reiterado su petición a la asociación Amama de reunión urgente para poder conocer los casos, que el PSOE ha cifrado en 100.

El grupo parlamentario socialista, en boca de Ángeles Ferriz, ha apuntado al "presidente sonriente" como el responsable de lo ocurrido en el programa de detección precoz del cáncer de mama al alentar un modelo "que mata". "Y lo más insoportable es que a usted, consejera, le da exactamente lo mismo", le ha acusado Ferriz, que se ha preguntado "cómo duermen tranquilos". "No está usted capacitada para tratar empáticamente con nadie. Y encima, se sonríe", ha sentenciado.

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, ha reiterado la petición de dimisión de la consejera por su "impericia" e "insensibilidad". "Nos han avergonzado muchísimo sus explicaciones", ha reconocido Nieto, que ha lanzado la siguiente advertencia: "¿Quién dice que en el cribado de colon no está pasando lo mismo". "Busquen una explicación más plausible y revisen el circuito de las pruebas diagnósticas".

En Vox, el grupo parlamentario ha manifestado que la Consejería "ha metido la pata bien metida" en el programa del cáncer de mama. "No pueden permitirse errores, tomen nota. No vamos a pedir la cabeza de nadie pero cambien el modelo de gestión para poner más recursos en los españoles primero y en prevención, después".

Por último, el PP --tras mostrar toda su "comprensión" hacia las pacientes afectadas por los retrasos-- ha afeado el "ataque" a la consejera que "tiene una ética clara: salvar vidas". "Ha habido un error. Eso es indudable, pero no vale tanta bajeza moral. Es una barbaridad que se cuestionen los programas de cribado para tapar la corrupción del PSOE con ruido en Andalucía. No vale acercarse al drama para sacar rédito político".