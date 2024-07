Salud defiende que el SAS alcanza su "tope de producción asistencial" con conciertos "inferiores a la época socialista"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido este miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado su "tope de producción asistencial" con conciertos "inferiores a la época socialista" y ha insistido en señalar que la "falta de profesionales" en el sistema --déficit de médicos, especialmente de Familia, y jubilaciones-- es "responsabilidad" del Gobierno central. El grupo parlamentario socialista ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de "cumplir su objetivo: debilitar el sistema sanitario público". Un "deterioro" que el PSOE considera que es "intencionado".

En comisión parlamentaria, Catalina García ha hecho balance del ecuador del actual mandato, periodo del que ha destacado que la Junta ha dado "sobradas muestras de que otro modelo sanitario es posible"; un modelo que, ha asegurado, está basado en "la inversión, la eficacia y la adecuada gestión de los recursos públicos" para "la mejora continua de la prestación". En su desglose de cifras, la consejera ha puesto el énfasis en el proceso de estabilización de la plantilla, de forma que a finales de este año el 94% de los profesionales tendrán una plaza fija como consecuencia de las diferentes Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

Igualmente, ha destacado que "el SAS nunca había operado a tantos andaluces, ni habían tenido lugar tantas consultas especialistas, ni tantas pruebas diagnósticas". "Si ya en 2023 alcanzamos una cifra récord, en 2024 estamos elevando aún más esta cifra", ha apuntado García, que ha recordado que, desde enero a mayo, se han realizado más de 200.000 cirugías, un 15% más que en 2018; 6,8 millones de consultas externas, un 20% más que en 2018 y cinco millones de pruebas diagnóstico, un 5% más que hace seis años. Y todo esto, ha subrayado, "con medios propios, ya que en mayo aún no se había iniciado la actividad externa".

La consejera se ha referido igualmente al Pacto de mejora de la Atención Primaria, "un ambicioso plan de actuaciones con la mayoría de ellas de cumplimiento a finales de año". "En cualquier caso --ha continuado--, hemos alcanzado el 36% de inversión, muy por encima del 25% marcado en el pacto" y se ha "modificado definitivamente la orden de tarificación", que derivó en una polvareda política al fijarse un precio por la prestación de una consulta.

"El sistema sanitario, como ocurre en el resto del país, está fuertemente tensionado como consecuencia del déficit de facultativos en áreas clave. Es un déficit que viene motivado por el desequilibrio entre los profesionales que se jubilan --6.769 médicos en ochos años, más de 40% de ellos de Medicina de Familia-- con respecto a los nuevos médicos que pueden incorporarse. Un desequilibrio que ya se atisbaba en el último Gobierno socialista pero que aún así dejó plazas MIR acreditadas sin ofertar; un desequilibrio que ya en 2018 fue motivo de un debate en el que se acordó y aprobó la reversión de los criterios de acreditación de las unidades docentes. La puesta en marcha del plan de verano ha evidenciado con mayor intensidad esta falta de facultativos", ha argumentado la consejera de Salud.

En su réplica, la diputada socialista Ángeles Prieto ha lamentado que "por primera vez", el sistema sanitario público andaluz está "a la cola del ránking nacional", lo que, a su juicio, ha derivado en que la Atención Primaria esté "destrozada" y la atención sanitaria en el mundo rural "desmantelada". En relación con la falta de profesionales sanitarios, el PSOE ha apuntado a que existe un déficit porque "los han echado", cifrando en 1.116 los que "se han ido porque no quieren contratos precarios". Prieto ha sostenido que los 1.860 MIR que se forman son "suficientes para cubrir las jubilaciones y el déficit estructural" de sanitarios.

"No vamos a olvidar que quisieron cobrar por una consulta", ha señalado la diputada socialista, que ha remarcado que el "deterioro" del sistema publico es "intencionado". "He intentado encontrar algún éxito en su gestión pero es muy díficil, muy difícil. Con el PP, la sanidad pública no tiene futuro. Nunca se habló con el PSOE de un modelo de sanidad público-privado. El objetivo de Juanma Moreno está cumplido: han debilitado el sistema público", ha concluido Ángeles Prieto.

Por su parte, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha advertido de que los tiempos de espera han crecido en las consultas de Atención Primaria y "no sólo es responsabilidad de la falta de profesionales", un hecho que ha derivado también, a juicio de Vox, en un incremento de las agresiones a los sanitarios que "no se ha resuelto". Aunque los acuerdos con la privada "son razonables", Segovia ha avisado de que aún son "demasiados los contratos mes a mes en la pública" que hacen "más atractivo irse a la privada".