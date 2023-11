Salud espera trámites administrativos y de suministros para la apertura del nuevo consultorio de Huesa (Jaén)

JAÉN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está a la espera de trámites administrativos y de suministros, como el de electricidad, para poner fecha a la apertura del nuevo consultorio local de Huesa (Jaén), cuya construcción ha promovido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que ha sido finalizada en el primer semestre de 2023.

"Acoge en unas nuevas instalaciones, adecuadas en cuanto a seguridad y confort para los usuarios y profesionales, la actividad sanitaria de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud en la localidad, tanto del antiguo consultorio como la del servicio de Atención Continuada y Urgencias", ha informado este martes el Gobierno autonómico en un comunicado.

Ha añadido que la gestión de los actuales edificios "queda normalizada en un convenio entre el Ayuntamiento y el SAS --convenio que el SAS instó al Ayuntamiento a actualizar ya en marzo, para la gestión del nuevo centro, sin que el Consistorio haya ofrecido respuesta--, en el que, entre otros aspectos, queda establecido que las altas de suministros debe realizarlas el Consistorio en cualquier caso".

Así pues, para determinar la fecha de apertura del nuevo centro, que acogerá los servicios del consultorio y del Servicio de Atención Continuada, cada administración ha de realizar determinadas tareas, como las altas de las nuevas instalaciones de enlace (electricidad, saneamiento, suministro de agua...), que debe llevar a cabo el Ayuntamiento, y como la legalización de las instalaciones interiores el edificio, responsabilidad del SAS, para lo que ha contado con la dirección facultativa de las obras y la propia adjudicataria de las mismas.

"A día de la fecha, consta que el Ayuntamiento solicitó a la compañía distribuidora (Endesa Distribución) los CUPS de los suministros en abril de 2023, sin que aún hayan sido comunicados al Área de Gestión Sanitaria Nordeste, para proceder a su contratación. Tan solo consta que se ha llevado a cabo la acometida general", ha afirmado.

En cuanto al suministro de reserva, "se conoce que la distribuidora rechazó la solicitud, realizada también en abril, por falta de información, y que a día de hoy, sí ha comunicado al Ayuntamiento las condiciones de este suministro de reserva, solicitando las actuaciones que deben realizar para el nuevo enganche, así como requiriendo el abono correspondiente".

Del mismo modo, no existe aún licencia municipal de ocupación, ya que, para que sea expedida, primero tiene que haber electricidad (al menos, suministro general). Tampoco hay certificado de la instalación eléctrica (CIE), que debe expedir el Ministerio de Industria a la empresa instaladora contratada por la adjudicataria de las obras, que deberá pasar una inspección algo que no puede ocurrir hasta que no estén ejecutadas las dos acometidas (general y de reserva).

"Hasta que no se ejecuten los trámites anteriores, el SAS no puede presentar la documentación a través de la Agencia Andaluza de la Energía para que se proceda a la instalación del contador y se lleve a cabo la conexión definitiva y, por lo tanto, no se puede fijar una fecha definida para la apertura del centro", ha subrayado la Junta.