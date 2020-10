Salud reconoce "problemas grandes" en primaria y PSOE exige medidas en vez de "camorrismo político siguiendo a Madrid"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado que la "problemática" de la atención primaria "es muy grande ahora mismo" porque este nivel asistencial "asume" la segunda ola de la pandemia por el Covid, pero espera que las "demoras

vayan disminuyendo" con las medidas puestas en marcha, mientras que el PSOE-A exige a la Junta soluciones y refuerzo de la atención primaria en vez de "camorrismo político siguiendo a Madrid".

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar de la situación actual de la atención primaria, el consejero ha informado de que la demora media a 15 de septiembre, que "es lo que se tarda en llamar por teléfono una vez que se sabe que no es urgente", en consulta telefónica "es de 4,6 días en medicina de familia, 2,7 días en pediatría y 0,8 días en enfermería", mientras que en las consultas clínicas en primaria la demora "son 2,4 días en medicina de familia, 1,9 días en pediatría y 1,8 en enfermería".

"Demoras que esperemos vayan disminuyendo con las medidas que hemos puesto como tratamiento", y que se dividen en líneas de trabajo como son la agenda, "con un máximo de 30 pacientes y una asistencias de entre siete y diez minutos"; desburocratización, que "hará que los profesionales tengan más tiempo para los pacientes"; consultas de orientación a demanda; "potenciar" la telemedicina; atención a la cronicidad estableciendo un concepto "proactivo"; gestión de la accesibilidad, con "eficiencia" de cara al acto único, "evitando así revisiones innecesarias"; "potenciar las consultas de fisioterapia; o la enfermería escolar.

Aguirre ha destacado que "no pretenden quedarse solo con la respuesta inmediata al coronavirus, sino ir implementado nuevo modelo de atención primaria progresivamente", para la cual "se necesitan recursos". Así, ha destacado que hay 371 millones más para este nivel asistencial en el presupuesto de 2020 respecto a 2018, 10,7% más, y "dos años se han incrementado los presupuesto en atención primaria en 553 millones respecto a lo destinado en 2018".

Además, el titular de Salud se ha referido a la reunión el pasado lunes del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto "para trabajar en medidas a adoptar en la comunidad", donde el perfil actual del contagio está "entre 15 y 29 años, seguida de 30 a 39 años", que "no registra apenas mortalidad y la ocupación en UCI es del 0,1%", produciéndose "la mayor mortalidad en mayores de 80 años y el origen de la mayor parte, el 80%, son brotes familiares".

"No podemos bajar la guardia porque el contagio a mayores en el ámbito familiar es un gran problema", ha asegurado Aguirre, quien ha recordado que como medida preventiva "se recomiendan reuniones de máximos seis personas", porque lo que "intentamos es concienciar, lo importante es mantener el núcleo familiar y tener el menor contacto posible con núcleos externos".

JUNTA ADQUIRIRÁ OTRO MILLÓN DE TEST DE ANTÍGENOS

Ha destacado que entre las medidas se está haciendo un cribado extraordinario con test rápidos de antígenos, "de los que se han adquirido dos millones y hoy hemos pedido la compra de otro millón", y que desde este jueves se hacen cribados masivos en once municipios de Jaén, Almería, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Ha añadido que en el caso de Lucena (Córdoba) se han hecho 921 test de antígenos y "solo tres positivos", y "hay una tendencia a la baja en los últimos siete días", mientras que en Casariche (Sevilla) ha habido "niveles altos" en la última semana por lo que se ha pedido "el confinamiento de la población" y "hoy están los equipos técnicos con el ayuntamiento para trabajarlo de la mejor forma posible". "Esperemos que en pocos días baje la tendencia al alza de este pueblo", ha apostillado.

Desde el PSOE, Jesús María Ruiz ha exigido al Gobierno andaluz y a Salud "soluciones, respaldo y refuerzo" de la atención primaria "con

medidas rápidas" para solventar "su grave saturación" en la segunda oleada de coronavirus en vez de "vandalismo y camorrismo político siguiendo a Madrid", toda vez que ha exigido que el Ejecutivo reabra "de inmediato" los centros de salud cerrados en plena pandemia, y que

aclare si "va a acatar" la orden acordada en el Consejo Interterritorial de Salud para desplegar restricciones en las zonas con más contagios.

Ha considerado "lamentable" que Aguirre "se escude" en los grupos de expertos para "justificar" su voto contra de la respuesta acordada por las autonomías para controlar la pandemia en los puntos más afectados, y ha añadido que Andalucía "es la región con menos PCR a pesar de que tiene el mismo porcentaje de positividad que la media de España" y que los andaluces tardan "12, 14 y 16 días en conseguir cita con su médico, que además es telefónica y lo seguirá siendo, según plantea el plan de accesibilidad" de la Junta.

PSOE CENSURA QUE FONDOS COVID "SE HAYAN DESVIADO A CANAL SUR"

"Los profesionales están al límite en todas las provincias", ha aseverado Ruiz, y ha censurado que el consejero de Salud "haya permitido que 11 millones de euros de fondos Covid se hayan desviado

a Canal Sur". Ha advertido de que Aguirre es "cómplice" de esta "vergüenza de desviar dinero para la salud para publicidad" en televisión y ha subrayado que con los recursos destinados por el Gobierno andaluz para "autobombo acumulado se podría haber pagado la

prórroga de todos los contratos sanitarios del verano hasta el 31 de diciembre". Aguirre, por su parte, ha negado que esto sea así.

Desde Ciudadanos, Emiliano Pozuelos ha señalado que Andalucía "no puede formar parte de este lamentable espectáculo" que se está produciendo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central con las medidas sobre el Covid. "Andalucía no se puede permitir formar parte de estas cosas porque arrastramos déficit económico y en servicios esenciales consecuencia de la gestión del PSOE en la última década en salud", de modo que "salimos victoriosos de esta pandemia o tendremos dificultades que no tienen otras CCAA". "Lo hicimos bien y tenemos que seguir haciéndolo bien ahora", ha subrayado.

Desde el PP, Beatriz Jurado ha señalado que la situación de la atención primaria "está generando un problema de índole nacional", pero desde nuestra comunidad "no vamos a echar balones fuera" y "estamos tomando medidas". Ha criticado que los grupos de la oposición "conviertan la atención primaria en su batalla política" y les ha pedido que "hagan proposiciones".

VOX CRITICA QUE CENTROS DE SALUD "SIGAN SIN ABRIR"

Desde Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto ha afirmado que "es muy complicado" tomar las decisiones correctas sobre "los datos que nos dan" y ha reprochado a Aguirre que el 27 de septiembre pidiera por carta "homogeneidad de criterios" para poder aplicar a todos los territorios del país, "y el 30 de septiembre plante la negativa a esos criterios que el Ministerio de Sanidad pone sobre la mesa". "Tremenda irresponsabilidad que se use el poder institucional para hacer de palanca a los intereses de su partido y de su secretario general", ha sentenciado.

Por último, desde Vox María José Piñero ha apuntado que con la llegada del Covid se cerraron los ambulatorios, pero "ya se ha normalizado la vida y los centros de salud siguen sin abrir". Ha criticad que "se haya modificado una atención presencial por una virtual o telefónica, lo que, a su juicio, "no es deseable", y ha resaltado que "se han olvidado de que existen otras enfermedades aparte del Covid".