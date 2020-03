Salvador Millán, expulsado del PSOE, será este viernes el nuevo alcalde de Castro (Córdoba) por el acuerdo con PP y VpCL

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba) Salvador Millán, que fue expulsado del PSOE junto a otros dos ediles por cerrar al inicio del mandato un pacto de gobierno con el PP y con la única edil de VpCL y actual alcaldesa, María Ángeles Luque, se convertirá este viernes, 6 de marzo, en base a dicho acuerdo, en el nuevo alcalde de Castro.

Según informaron en su momento el propio Millán, la todavía alcaldesa y el portavoz del PP en el Consistorio castrense, Julio Criado, el relevo en la Alcaldía se producirá mediante una moción de censura, presentada e pasado febrero, y con la que "el equipo de gobierno da cumplimiento al pacto firmado en junio de 2019, tras las elecciones municipales".

Así, como consecuencia de la moción de censura, pasará a ocupar la Alcaldía el mencionado concejal Salvador Millán, sustituyendo a la actual alcaldesa María Ángeles Luque, estando previsto que, posteriormente y en este mismo mandato, la Alcaldía de Castro sea ocupada por el popular Julio Criado.

Según han asegurado ya Millán, Criado y Luque, "este proceso no va a suponer ningún tipo de alteración en el trabajo de los concejales que conforman el equipo de gobierno, ni se modificarán las áreas y competencias delegadas de cada uno de los ellos".

La presentación de la moción de censura "es la vía para cumplir con el acuerdo de gobierno, refrendado y avalado, además, por los militantes y simpatizantes de las tres formaciones que conformaron un acuerdo de gobierno para el municipio", y ahora, una vez prospere la moción de censura y se produzca el relevo en la Alcaldía, el gobierno local afirma que seguirá trabajando por su pueblo "con el mismo compromiso de esfuerzo" con el que entraron al Ayuntamiento.

POSICIÓN DE IU

Por su parte, el Grupo Municipal de IU ha calificado en un comunicado la moción de censura como "una burla a la Ley", que es "moralmente reprochable" y que "hasta legalmente podría serlo, puesto que se censura como alcaldesa" a María Ángeles Luque y, "a continuación, se la nombra teniente de alcalde", considerando IU, que fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales en Castro, que "la mayoría de nuestro pueblo no se merece esta farsa por mantener el poder a costa de todo".

De hecho, según han aclarado desde IU, "si no dimite la alcaldesa" para propiciar así su sustitución, "es porque de esa manera no podría ser alcalde el candidato propuesto en la moción de censura, ya que un no adscrito, expulsado del PSOE, que no encabezaba la candidatura, según el artículo 73.3 Ley 7/85 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, no puede mejorar situación, ni política ni económica, y ha tenido que recurrir a la moción de censura en una fórmula que burla la Ley".

Junto a ello, en IU opinan que "esta moción de censura no se debe circunscribir a la actual regidora, sino al equipo gobernante en su totalidad, puesto que la parálisis que sufre el municipio es responsabilidad de todos ellos".