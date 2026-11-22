El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante el mitin de apertura de campaña. A 12 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez, volverá a Andalucía este lunes, 23 de noviembre, para protagonizar un mitin en Córdoba que será el segundo acto de campaña electoral que realiza en esta comunidad tras abrir en Sevilla el pasado día 12.

El acto se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) a partir de las 19,00 horas, y en él está previsto que intervengan también la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, según han informado desde el partido.

Fue María Jesús Montero quien el pasado lunes informó de la celebración de este mitin en Córdoba en el transcurso de una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que subrayó que el partido en Andalucía está "volcado" y promete "sudar la camiseta" hasta el final de la campaña.

Además, la líder socialista andaluza valoró que Pedro Sánchez había empezado "muy fuerte" la campaña electoral tras el acto de arranque que tuvo en Sevilla, con un mitin que fue "un gran éxito de movilización", en el que "más de 4.000 personas aclamaron" al presidente y candidato socialista, según puso de relieve María Jesús Montero.

La también vicesecretaria general del PSOE federal defendió que los asistentes a dicho acto "pusieron de manifiesto el optimismo, la ilusión y la esperanza" con la que su partido "está acometiendo esta campaña", tras lo que comentó que "a nadie se le escapa que Sevilla y Andalucía son plazas capitales para el proyecto socialista, y lo van a seguir siendo a partir del 29 de noviembre", agregó.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE eligió también Andalucía para abrir su agenda de actos de precampaña al decantarse por el considerado como feudo socialista de Dos Hermanas (Sevilla) para el mitin que ofreció el sábado 10 de octubre, menos de una semana después de anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

SÁNCHEZ YA PARTICIPÓ EN MÍTINES DEL PSOE-A EN LA CAMPAÑA DEL 17M

Anteriormente, en este mismo año 2026, Pedro Sánchez ya compartió con María Jesús Montero cuatro mítines en la campaña de los comicios andaluces que se celebraron el pasado 17 de mayo, en los que el PSOE-A repitió como segunda fuerza más votada, pero con el peor resultado de su historia en número de escaños en el Parlamento andaluz al quedarse con 28, dos menos de los conseguidos en 2022.

De esta manera, el líder del PSOE compartió con quien fuera candidata socialista a la Junta el 17 de mayo, María Jesús Montero, cuatro mítines de campaña, que se celebraron en Cártama (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz), Pulianas (Granada) y Sevilla capital, donde ambos cerraron campaña el 15 de mayo.

Anteriormente, también en este año 2026, Sánchez acompañó a Montero en dos actos de la precampaña de las elecciones andaluzas que se celebraron en dos domingos consecutivos, los días 19 y 26 de abril en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba, respectivamente.