Santiago (IU) niega que haya un alto el fuego por parte de Israel, pues son ya "más de 100 los civiles muertos en Gaza"

El también portavoz adjunto de Sumar rechaza las "agresiones" y "amenazas" de Trump a otros países americanos, como Colombia

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha afirmado este lunes que en la Franja de Gaza y por parte de Israel "no ha habido cese del fuego, no ha habido tregua, ni acuerdo de paz", pues, "desde que hace una semana se firmara este acuerdo, ya son más de 100 los civiles muertos en Gaza".

En este sentido y en rueda de prensa en Córdoba, Santiago ha lamentado que "lo más grave es que, además, continúa la estrategia de utilización de los alimentos como arma de guerra, con el cierre sistemático de la entrada de todo tipo de ayuda humanitaria en Gaza", lo que supone "otro nuevo incumplimiento" del citado acuerdo.

El también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha relacionado esto "con las agresiones, a cada vez más países de América, por parte de la Administración de Estados Unidos", recordando que la Presidencia de Donald Trump "comenzó con una seria amenaza a Canadá, a continuación fueron Panamá y México", llegando después "la amenaza aeronaval a Venezuela".

A ello se une el que "ya ayer nos sorprendimos con esta tremenda agresividad del presidente Trump contra Colombia, a la que amenazó también con una intervención militar y con graves acusaciones a su gobierno, que no tienen ninguna justificación" y que se debe a que "con Trump desaparece absolutamente la paz y la Ley internacional".

"El origen de estas amenazas a Colombia --ha señalado-- no es ni más ni menos que la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, por parte de la Administración estadounidense en el mar Caribe y, en este caso, como ha denunciado el Gobierno colombiano, con el asesinato de varios pescadores mientras que se encontraban faenando".

ARANCELES DE TRUMP

Por otro lado, el portavoz de IU en el Congreso ha calificado como "muy grave" la "política de represalias arancelarias que está llevando adelante Trump", con "los aranceles anunciados al aceite de oliva, a la aceituna de mesa, a los productos del porcino y a los lácteos", que "afectan a la industria agroalimentaria cordobesa de una forma muy seria", como otros puntos de Andalucía y de España.

Además, según ha lamentado, Trump "ha anunciado aranceles injustificados a productos como el aluminio o el cobre", y "lo que nos sorprende es que ni el PP ni Vox hayan todavía alzado su voz para criticar estos aranceles, para oponerse" a los mismos, pues "no cabe duda de que responden a intereses extranjeros, a los intereses de los Estados Unidos" y que perjudican "los intereses de los andaluces", señalando también Santiago el que PP y Vox tampoco "critiquen la reducción" de las ayudas que reciben los agricultores andaluces a través de la Política Agraria Común (PAC).