Santiago (IU) reclama a la Junta de Andalucía que garantice el empleo y los medios para los bomberos forestales

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha reclamado este lunes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que garantice el empleo de los bomberos forestales y los dote con los medios materiales precisos para afrontar "la voracidad y la peligrosidad de los incendios de quinta generación que estamos viviendo" en los últimos años.

En este sentido y en rueda de prensa junto al bombero forestal y delegado de CCOO en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) Rubén Flores y la portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha exigido al Gobierno andaluz del PP que, "de una vez por todas, garantice la fijeza laboral en los contratos de todos los trabajadores" de la EMA, "ya sea como indefinidos o con otro tipo de contratos que garanticen una estabilidad".

A ello hay que sumar, según ha señalado, "mejoras de las condiciones salariales", pues estos trabajadores deben cobrar "pluses de peligrosidad, de desplazamiento, de turnos, además del de antigüedad, que sigue sin concretarse, a pesar de que el consejero ya en su momento se comprometió, pero esa es otra promesa más que no ha sido ni mucho menos concretada".

Además, según ha advertido Santiago, "no podemos afrentar otra campaña más", dada "la voracidad y la peligrosidad de los incendios de quinta generación que estamos viviendo en todo el territorio del Estado, también en Andalucía, sin tener a los trabajadores de los servicios de bomberos con los necesarios equipos de protección individual (EPI)".

A juicio del portavoz de IU en el Congreso, "lo que no puede ser es que hayan llegado este año los equipos de protección individual un mes después de haber acabado la campaña de incendios de verano", y "esto no puede volver a ocurrir", y ello sin olvidar otro hecho, que "el próximo 9 de noviembre se cumplirá un año de la aprobación del Estatuto Básico de los Bomberos Forestales en el Congreso de los Diputados".

A su juicio, "ya ha pasado tiempo suficiente para que se hubiera concretado la puesta en práctica de todas las garantías de derechos y los nuevos derechos que esta ley ha dado a todos los bomberos forestales, también de Andalucía", ha concluido Enrique Santiago.

Por su parte, Rubén Flores ha asegurado que "las condiciones de trabajo de los trabajadores del Plan Infoca son completamente obsoletas", pues "nos encontramos como los conductores de autobombas, que están cobrando 1.400 euros, echando turnos y jugándosela delante del fuego, y nos encontramos, además, a buena parte del dispositivo, sobre todo el sector auxiliar y los vigilantes, que están prácticamente cobrando el salario mínimo, trabajando para la Junta de Andalucía y también echando turnos, echando noches y echando guardias".

A ello "se suman las condiciones deplorables que sufren algunas torres" de vigilancia, "en las cuales nos hemos encontrado plagas de insectos y cerca de 50 grados en este verano. Es necesario que se adecúen estos puestos de trabajo, porque dentro hay personas", sin olvidar que este pasado verano han tenido que usar "vehículos que no daban seguridad a los trabajadores".