Sanz critica que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante unan "sus votos para impedir" el debate sobre Ceuta en el Parlamento

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado que PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía hayan unido este miércoles en el Parlamento "sus votos para impedir" que en el pleno de la próxima semana se debate una proposición no de ley del PP-A sobre la crisis migratoria en Ceuta.

En su cuenta en la red social en X, Sanz se ha pronunciado así después de que los grupos de izquierda que conforman la oposición al Gobierno andaluz en el Parlamento --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- hayan impedido este miércoles en la Junta de Portavoces el debatir la semana que viene en el Pleno de la Cámara de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular y de parte de otra del grupo Vox sobre la crisis migratoria en Ceuta al entender que se debía aplicar el artículo 171 del Reglamento del Parlamento por verse afectadas competencias del Gobierno central.

"Han perdido los papeles. Ceuta está viviendo una situación límite y el PSOE, seguido por los partidos de izquierdas, decide que el Parlamento de Andalucía no debata sobre ello; han unido sus votos para impedir el debate", según ha indicado Sanz.

"Nosotros tenemos claro de qué lado estamos. Defender a Ceuta es defender España. ¿A quién defiende el PSOE?", ha planteado.