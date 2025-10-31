Sanz defiende unas cuentas que "refuerzan" la sanidad con menos conciertos y la oposición le acusa de "electoralismo"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este viernes el proyecto de presupuestos para la sanidad pública andaluza de cara al ejercicio 2026. Unas cuentas que buscan, según sus palabras, "reforzar" la sanidad pública con más plantilla en Atención Primaria y hospitalaria; infraestructuras; "revolución digital"; atención temprana; salud mental; cronicidad y cuidados, entre otras cuestiones. Estas cuentas han sido calificadas por la oposición --especialmente los grupos de izquierdas-- de "electoralistas".

En la comisión parlamentaria para presentar el proyecto de prsupuestos para 2026 de su Consejería, Antonio Sanz ha recordado las grandes cifras: 16.265 millones (un 7,36% del PIB regional y un tercio del presupuesto global para Andalucía); un 35% de las cuentas para Atención Primaria y dar así, entre otras cuestiones, "cumplimiento" al pacto firmado con los sindicatos; 10.257 millones (un 6% que en 2025) para atención hospitalaria; y un gasto por habitante de 1.887 euros, un 61% más que el que había en 2018. "Este presupuesto para Sanidad no sólo supera el presupuesto total de Galicia para 2025 --que es de 13.939 millones de euros-- sino el de todas las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana", ha abundado.

La plantilla sumará 4.371 profesionales más, de los cuales 478 serán personal residente en formación (MIR). Además, la Junta, pese a las "barreras" y "obstáculos" en materia de financiación, va a aprobar incentivos para "atraer y fidelizar" a los profesionales. Para tratamientos oncológicos y enfermedades raras se destinarán 1.608 millones y para conciertos con la privada, un 3,47% del total del presupuesto. "Un año más vuelven a bajar los conciertos pese a los discursos que mantiene la izquierda", ha apuntado Sanz. "Es el ejercicio en el que menos se destina a la actividad concertada", ha apostillado el consejero. En concreto, se trata de un 0,23% menos que en 2025; un 0,83% menos que en 2018 y un 1,58% menos que en 2014, cuando alcanzó más de cinco puntos porcentuales. Para conciertos sociales (atención temprana y comunidades terapéuticas, entre otros), habrá 63 millones de euros, con un incremento del 7,76% más que en 2025.

Los grupos parlamentarios de la izquierda han coincidido en calificar el proyecto de presupuestos para sanidad de "electoralista", "poco creíble" y de "propaganda", y han llamado la atención sobre el hecho de que las cuentas son las más altas de la historia, según la Junta, pero con un servicio público que va "cada vez peor". Igualmente, han alertado del incremento en el gasto farmacéutico "descontrolado" (un tercio del total); un aumento que podría haberse evitado, han sostenido, si se hubiera mantenido la subasta de medicamentos, eliminada en 2018.

"Algo está fallando. ¿Dónde está el dinero de los andaluces?", se han preguntado. El diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido de que la Atención Primaria es "la gran olvidada" del presupuesto". "Aunque haya toneladas de propaganda los problemas de la sanidad no se van a solucionar con este presupuesto", ha señalado. Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, ha avisado de su "preocupación" por la "temporalidad" de la plantilla, que está en un 27%, y ha reprochado que la Junta vaya a "ir dosificando las medidas" laborales "a medida que se vayan acercando las elecciones". Para rafael Segovia, de Vox, ha apuntado a Sanz que "el presupuesto más alto de la historia se les va a volver en contra, como ya le ha dicho la izquierda". Ha apostado por contar con un sistema público nacional de salud.

Desde las filas del PSOE, ha unido a sus críticas el hecho, según su análisis, de que "se seguirán cerrando camas y servicios en los hospitales comarcales. Arrasan con ellos" con un "recorte salvaje" en el proyecto de presupuestos para 2026. Frente a las cifras aportadas por el consejero sobre los conciertos, los socialistas aseguran que estos subirán un 72%. "Esto es incontestable". "La mentira no puede ser la estrategia para la recuperación de la sanidad pública. No hay derecho", han sostenido, en alusión nuevamente al "destrozo intencionado" del SAS. Igualmente, sobre personal, han manifestado que "no va a haber 4.371 profesionales más, ni va a haber 1.200 médicos nuevos. Esto no es verdad, es propaganda".

"En el anexo de personal de 2025 había un total de 115.400 profesionales sanitarios, y en el de 2026, ¿sabe usted cuánto hay? 118.711, es decir, 3.311 profesionales más". Asimismo, han explicado que en el anexo de personal, la diferencia de médicos entre 2025 y 2026 es de "767, nada de 1.200". Además, de esos 767 hay 478 MIR, "es decir, médicos que no están en formación son 289". Sobre este punto, en el turno de réplica, Sanz ha lamentado que el PSOE se "lea los presupuestos de Montero". "No sean imprudentes y léanse bien el presupuesto. La plantilla del SAS es de 129.256 profesionales a octubde de 202. Tienen mala intención para hacer daño y eso en política se paga", ha afirmado el consejero, que ha afeado los "inventos y cuentos" de la oposición.

La portavoz del PP en la comisión de salud, Beatriz Jurado, ha asegurado a la oposición que "no son creíbles" porque "ustedes prepetraron el mayor ataque a la sanidad pública". "Si el Gobierno de España hiciera su trabajo, tendríamos un mejor sistema sanitario", ha puntualizado. Los fallos en el cribado del cáncer de mama han vuelto a ser protagonistas de una comisión parlamentaria. De hecho, ante las palabras de Jurado en las que afirmaba que los fallos de comunicación y que han afectado a 2.317 mujeres según la Junta, están "cerrados", los grupos de izquierda han pedido a Sanz que aclarara si ratifica esta posición. El consejero ha asegurado que la Junta cumplirá su compromiso de que el 30 de noviembre las afectadas tengan hechas mamografías y ecografías. "La moda ahora es hablar mal del sistema sanitario público", se ha dolido. Unas palabras que ha remarcado Jurado pidiendo a los grupos que hagan enmiendas y que "dejen de usar algo tan sensible por estirar mediáticamente" lo ocurrido.

De las 4.371 plazas (3.893 efectivos y 478 MIR), 1.532 son para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sanitarias, de los que 486 profesionales se incorporarán a nuevos centros de salud y 1.046 a la red hospitalaria; 705 al refuerzo de los programas de cribado; 675 para fortalecer la Atención Primaria; 875 plazas son para nuevas carteras de servicios vinculadas a áreas prioritarias como la salud mental, los trasplantes, las terapias avanzadas, los cuidados paliativos pediátricos o la coordinación sociosanitaria, y otras 79 plazas para profesionales especializados en sistemas de la información.

Junto a esta ampliación de la plantilla estructural, se va a ejecutar una nueva Oferta de Empleo Público que posibilitará la estabilización de la plantilla para alcanzar el 96% de su consolidación. De hecho, el consejero ha anunciado que antes de que finalice este año se publicará la Oferta de Empleo Público de 2025 que supondrá la estabilización de 10.200 plazas. Sanz ha subrayado que, pese a que la partida para inversiones decrece en este presupuesto un 16,16% por la "disminución de los fondos de la Unión Europea y del Estado", las inversiones reales crecen respecto a 2025 y ascienden a 587 millones. En concreto, ha detallado que los fondos Feder decrecen en 142,61 millones (un 31,18% menos); los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han bajado también en 18,32 millones (un 36,23% menos); y los fondos finalistas del Gobierno de España ha bajado en más de 2,18 millones (un 6,53% menos). Pese esta disminución, el Gobierno andaluz ha incrementado en 181 millones las inversiones para infraestructuras sanitarias hasta alcanzar los 201 millones en las ocho provincias andaluzas.