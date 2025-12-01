Sanz pide romper con el estigma del Sida y anima a hacerse las pruebas para frenar al VIH

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - ROCIO RUZ

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento, "especialmente a los jóvenes", para "cerrar definitivamente la puerta al estigma" asociado a las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente el VIH/Sida, porque "es también la mejor forma de terminar con la epidemia".

Antonio Sanz, que ha clausurado el acto conmemorativo del Día Mundial del Sida organizado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica celebrado en el Ateneo de Sevilla, ha incidido en que "el estigma y la discriminación aumentan el riesgo de adquirir el VIH, merman el acceso a los servicios y profundizan en la marginación y la violencia", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

"Nadie, absolutamente nadie, nunca debería ser discriminado por su estado de salud", ha subrayado. Por este motivo, aunque "Andalucía avanza con nuevos circuitos diagnósticos, con la expansión de la Profilaxis preexposición (PrEP), la modernización de la web del Paitsida (Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida), y una red asistencial que se fortalece cada año"; y que la comunidad ya superó en 2021 el objetivo 90-90-90 marcado por Onusida (conocimiento del estado serológico: 90,4%; acceso al tratamiento para las personas que conocen su estado 90,7% y la supresión viral entre los que reciben el tratamiento está ya en el 91,9%) y "nos encaminamos al 95-95-95 fijado para 2030", "nos queda aún trabajo por hacer", ha sentenciado el consejero.

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ha señalado que el año pasado se diagnosticaron 527 nuevos casos en Andalucía, ocho más que en 2023 y de los que el 53% fueron, ha invitado a la población para que participe en los cribados de Sida/VIH, porque "un diagnóstico tardío es un problema grave tanto para la persona como para la sociedad en general. Las pruebas de detección y un diagnóstico temprano permiten mejorar la calidad de vida de las personas y frenar la expansión de la epidemia".

En este sentido, el consejero, tras destacar que "la medicina ha avanzado de forma espectacular transformando la antigua sentencia de muerte que suponía la infección de VIH en una condición crónica manejable", se ha reafirmado en los pilares del Paitsida 2023-2030.

Así, ha señalado que "trabajamos para que los andaluces tengan acceso, en equidad, a la atención integral y a las herramientas de prevención, sin barreras geográficas o sociales", pero, ha apuntado, "debemos mirar a las nuevas realidades de la salud sexual", entre las que ha citado el chemsex, que "plantea nuevos retos, no sólo en salud sexual sino también en salud mental y adicciones".

Antonio Sanz ha valorado, además, que la nueva web del Paitsida, que se ha presentado esta jornada, "se erige como un instrumento de compromiso público: un espacio que ofrece información rigurosa y formación continua tanto a los profesionales como a la ciudadanía".

Precisamente, ha concluido su intervención con un agradecimiento a todos los profesionales de la salud y al personal de las entidades comunitarias su trabajo. "Ustedes son el motor silencioso de la esperanza", ha dicho antes de añadir que "el trabajo conjunto nos llevará a un futuro libre de Sida y de estigma".

6,1 CASOS POR 100.000 HABITANTES

Andalucía ha alcanzado la tasa de 6,1 casos de VIH por 100.000 habitantes en 2023, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se situó en 6,06, pero dentro de los niveles de los últimos cinco años.

De hecho, el año pasado se registrando 527 nuevas infecciones de VIH, ocho más que en 2023. Estos datos se han trasladado hoy en el acto institucional con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, en el que se ha celebrado también un homenaje a las personas fallecidas por el VIH con el despliegue de un gran lazo rojo.

En 2024 la tasa más alta de nuevos diagnósticos fue en la provincia de Almería, con 8,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de Málaga con una tasa de 8,1; Córdoba con una tasa de 6,7; Granada con una tasa de 6,1; Sevilla con 5,4 y Huelva con una tasa de 5.

Las tasas más bajas fueron la de Jaén con 3,7 casos por 100.000 habitantes y Cádiz, con 3,9. En términos absolutos, en Almería se diagnosticaron 66 nuevos casos de infección por VIH en 2024; 49 en Cádiz; 52 en Córdoba; 58 en Granada; 27 en Huelva; 23 en Jaén; 145 en Málaga y 107 en Sevilla.

En 2024 las relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres fueron el mecanismo de transmisión más frecuente (45,3%), seguido de las relaciones heterosexuales (23,5%).

Desde Sanidad se insiste en que estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y educación en salud sexual, especialmente dirigidas a la población joven, al tiempo que se hace hincapié en aumentar el diagnóstico precoz de la infección como prioridad fundamental para frenar la epidemia.

Asimismo, se ha señalado que, junto al VIH, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) son un importante problema de salud pública en todo el mundo y su prevención, adecuado manejo y tratamiento son fundamentales para proteger la salud de las personas y prevenir su propagación. La situación epidemiológica de las ITS en Andalucía en la última década muestra una tendencia ascendente en la incidencia global, superando en 2024 los valores esperados con respecto a años anteriores, especialmente de Clamidias, Gonoco y Sífilis.

Este repunte responde a diversos factores, como la mayor accesibilidad a las pruebas diagnósticas y la mejora de los sistemas de vigilancia, pero también al descenso en la percepción del riesgo y la expansión de las relaciones a través de aplicaciones digitales.

Para ello, desde la Consejería ha señalado el impulso que se está produciendo tanto en el ámbito comunitario como en el sanitario, especialmente en Atención Primaria y en los servicios de Urgencias, para garantizar que todas las personas conozcan su estado serológico cuanto antes.

Por otro lado, a lo largo de la jornada, el director del Plan Andaluz frente a las ITS, VIH y SIDA (Paitsida), Javier de la Torre, ha presentado una "radiografía del VIH 2025", con la presentación de las iniciativas del plan en promoción de la salud, formación en salud sexual y prevención del VIH y otras ITS, y las acciones para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.

Así, se han subrayado la atención integral de las ITS; el chemsex, fenómeno cada vez más presente en determinados colectivos; la ampliación del acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP); el cuidado de la cronicidad y la salud mental de las personas con VIH; o el diagnóstico precoz y la reducción del estigma asociado al VIH.

Además, se ha presentado la nueva web del Paitsida que incluye apartados específicos sobre la transmisión y la prevención, la salud sexual, las ITS y el chemsex.

Asimismo, ofrece información sobre el tratamiento de ITS y del VIH, algoritmos diagnósticos y de tratamiento actualizados para los distintos síndromes de ITS y VIH, guías y documentos de interés, materiales para pacientes, formación, criterios de derivación a Atención Hospitalaria, datos epidemiológicos y recursos como aplicaciones móviles, campañas de sensibilización, documentos, infografías o normativa.

En el acto, el doctor Juan Pasquau Liaño ha recibido el premio honorifico por su "precoz implicación en el tratamiento del VIH/Sida, atendiendo a pacientes con esta infección desde el año 1984". Pasquau Liaño ha ejercido como médico facultativo en la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, tal y como ha señalado la citada nota.