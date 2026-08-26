Sanz solicita comparecer en el Parlamento para informar sobre los incendios, seísmos y lucha contra el narcotráfico

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del gobierno andaluz ante la respuesta del Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo han confirmado fuentes del ejecutivo andaluz a Europa Press, que han señalado que la petición se va a registrar antes de la celebración de la Diputación Permanente de la cámara este jueves. Por el momento no hay fecha establecida para la comparecencia.

El pasado martes, Sanz reclamaba al Gobierno central "una fecha" para la reactivación del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) tras la carta remitida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Pedro Sánchez al respecto.

"El gobierno de Sánchez ha optado por no hacer, por no plantear cambios normativos, por no plantear más medios, porque no haya más recursos, porque no haya más personal y porque no haya unidades especializadas. Todo lo contrario, las ha suprimido", subrayaba en un audio.

La petición de la Junta de Andalucía se ha producido tras dos tiroteos en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla) a principios de mes que han dejado un total de cinco personas muertas, entre ellas un menor de edad y el bebé de una de las mujeres fallecidas que se encontraba embarazada.

"Exigimos hechos desde el gobierno de Sánchez, acusamos de dejadez y de irresponsabilidad al Ministerio del Interior y al Gobierno por dejar abandonados y tirados a su suerte a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", aseveraba Sanz.

Precisamente, la Diputación Permanente del Parlamento tiene previsto debatir la petición del grupo socialista de un pleno extraordinario sobre la gestión en el incendio en Niebla (Huelva), que afectó a 33.000 hectáreas. Sanz ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que "más de la mitad" del presupuesto del Plan Infoca "se destina a prevención" y que Andalucía "es la única comunicad con la plantilla contratada los 365 días del año".

Asimismo, el vicepresidente primero de la Junta compareció en el Parlamento en el último pleno ordinario antes del parón estival, el 23 de julio, para explicar la gestión en el incendio forestal en Los Gallardos (Almería), que causó la muerte de 14 personas.

En esta nueva comparecencia a petición propia, Sanz también va a informar sobre los últimos episodios sísmicos que ha sentido la provincia de Granada, entre ellos dos terremotos de magnitud 4,8 y otros dos de magnitud igual o superior a 4.

La situación ha provocado la activación del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, del que también dará cuenta en su intervención en la cámara legislativa.