Sanz ve "posible" un pacto PP-Cs en Andalucía como "en otras CCAA o ayuntamientos"

Actualizado 01/03/2018 10:49:58 CET

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado este jueves "convencido" de que resulta "posible" un pacto entre PP-A y Ciudadanos (Cs) en Andalucía, "igual que lo ha sido en otras comunidades autónomas o en ayuntamientos" tras los comicios autonómicos y locales de 2015.

Así lo ha apuntado el delegado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por encuestas como el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de Invierno 2018, conocido el pasado lunes, que situaba a Cs por delante del PP-A como segunda fuerza en Andalucía en unas hipotéticas elecciones autonómicas.

El también presidente provincial del PP de Cádiz ha abogado por tomarse las encuestas "con prudencia" y como "una radiografía del momento", y además ha apuntado que "hay otras encuestas que dicen que el PP también crece y es una alternativa real de gobierno".

En todo caso, ha dicho que no se queda "con la que más me guste" ni descalifica "la que menos me guste", sino que hay que analizar los sondeos "con el rigor debido", y ha incidido en que, "con tantos meses por delante, la realidad de un país o de un municipio cambian tanto que hay que ser muy prudentes".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, y sobre cuestiones de la actualidad nacional, el delegado ha aludido a la intención del Gobierno central que preside Mariano Rajoy de "aprobar los Presupuestos Generales del Estado antes de Semana Santa", y al respecto se ha mostrado "convencido de que habrá responsabilidad de los grupos políticos que en otros momentos han sido coaligados" del PP "para sacar adelante los Presupuestos".

Ha recordado además que una de las condiciones que por parte de Cs se ponía para apoyar las cuentas estatales de 2018 era la equiparación salarial para la Policía Nacional y la Guardia Civil en relación a las policías autonómicas, y sobre ello ha destacado que ya hay sobre la mesa un "preacuerdo histórico que viene a solventar algo de 30 años", si bien aún tiene que ser aprobado por "las bases de Policía Nacional y Guardia Civil".

Sanz ha insistido en subrayar que "ha sido el Gobierno de Rajoy el que va a conseguir" dicha equiparación salarial, que va a suponer un incremento de los sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil, y además se va a promover "una ley que garantice que nunca más va a haber brecha salarial entre fuerzas policiales".

PENSIONES

El delegado del Gobierno también se ha pronunciado sobre las pensiones, que, según ha defendido, "han ido subiendo" durante "todos los años de gobierno de Rajoy", y en ese sentido ha contrapuesto ese comportamiento con la "congelación" de las pensiones que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sanz ha manifestado que desde el Gobierno trabajan "por mejorar las pensiones" y "hay medidas que favorecen y garantizan no sólo el mantenimiento de las pensiones, sino que se incrementen", y además "no se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años".

Tras subrayar que el Ejecutivo del PP trabaja "en crear empleo, que es la mejor garantía para generar un sistema de pensiones estable y con futuro", ha apuntado que hay que "seguir mejorando el sistema, pero desde el Pacto de Toledo y el consenso", sin plantear "medidas irresponsables", y ha manifestado que "los pensionistas saben que el PP y el Gobierno de Rajoy son una garantía para el sistema de pensiones".