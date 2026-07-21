Satse acusa al SAS de mantener "un sistema de reparto salarial opaco e injusto" que "penaliza" al personal sanitario

Archivo - Médico de atención primaria en consulta en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una modificación integral y completa del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) tras analizar los resultados correspondientes al ejercicio 2025 y constatar que vuelven a penalizar a los profesionales sanitarios.

Para Satse, el reparto de este complemento salarial, que se abona a los trabajadores en la nómina complementaria que cobran este mes de julio, es "injusto, poco transparente y alejado de la realidad que viven diariamente los profesionales sanitarios, con unos criterios de evaluación que continúan provocando importantes diferencias entre trabajadores y unidades, penalizando especialmente a los profesionales sanitarios", tal y como ha destacado el sindicato en una nota de prensa.

Una de las cuestiones que ha criticado el Sindicato de Enfermería es que aplicación del actual sistema de evaluación y, especialmente, del denominado factor de corrección provoca que año tras año las unidades asistenciales obtengan valoraciones notablemente inferiores a las de otras unidades, llegando incluso en algunos casos a registrarse puntuaciones por debajo del 6,5 e incluso del 5.

Para el Sindicato de Enfermería, esta situación "castiga a los profesionales sanitarios que desarrollan su labor directamente junto a los pacientes y que trabajan en entornos marcados por la elevada presión asistencial, la falta de personal y el incremento constante de la demanda sanitaria".

Satse considera que este modelo genera entre los profesionales una creciente sensación de inseguridad, desconfianza y falta de reconocimiento, al comprobar cómo su esfuerzo y compromiso no se ven reflejados en las valoraciones obtenidas ni en las cuantías finalmente percibidas a través del Complemento al Rendimiento Profesional.

Asimismo, Satse ha criticado la falta de transparencia que sigue rodeando a determinados elementos del sistema de cálculo del CRP, especialmente al denominado factor de corrección, un mecanismo que modifica la puntuación final de las unidades y que puede influir de manera significativa en las cantidades que perciben los profesionales.

Para la organización sindical, los trabajadores continúan sin disponer de información suficientemente clara y accesible que les permita conocer con exactitud cómo se aplica este factor ni cuál es su impacto real en la puntuación definitiva obtenida por cada unidad.

Esta situación genera dudas e incertidumbre sobre un complemento retributivo que afecta a los miles de profesionales del SAS.

Por ello, Satse ha reclamado que la Administración sanitaria haga públicos de manera clara y comprensible todos los parámetros que intervienen en la determinación de las puntuaciones finales y garantice una transparencia real en todo el proceso de evaluación.

Además, el Sindicato de Enfermería ha considerado necesario revisar en profundidad los indicadores utilizados para medir el cumplimiento de objetivos, ya que muchos de ellos continúan sin reflejar adecuadamente la complejidad asistencial, la presión de la demanda, la escasez de recursos humanos o las especiales dificultades que afrontan determinadas unidades.

Igualmente, la organización sindical mantiene su reivindicación histórica de que el CRP deje de estar vinculado a objetivos impuestos y se consolide como un concepto retributivo fijo, garantizando el reconocimiento económico de la labor que los profesionales realizan durante todo el año.

Por último, Satse continuará reclamando al Gobierno andaluz que la cuantía abonada "alcance el 100 por 100 del importe máximo establecido para cada categoría profesional, sin que su percepción dependa de sistemas de evaluación que siguen generando desigualdades y que no reflejan fielmente la realidad de los centros sanitarios".

Para finalizar, el Sindicato de Enfermería concluye reclamando la apertura de un proceso de negociación que permita reformar en profundidad este complemento salarial, eliminando la opacidad de su cálculo, corrigiendo los desequilibrios entre unidades y avanzando hacia un sistema retributivo "más transparente, justo y acorde con el trabajo que desarrollan diariamente los profesionales del SAS".