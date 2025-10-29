Satse advierte de que el proyecto de cuidados cualificados de Andalucía "carece de compromisos y soluciones reales"

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha advertido este miércoles de que el proyecto de cuidados cualificados propuesto por la Junta de Andalucía, "aunque es políticamente correcto, carece de compromisos concretos y soluciones reales".

El sindicato ha informado en una nota de prensa que, en julio, ya dieron la voz de alarma tras haber detectado una ocupación "escasa", concretamente del 40,31%, pese a que se trata de "un recurso vital" diseñado para garantizar la continuidad de cuidados a pacientes con patologías traumatológicas y necesidades sanitarias complejas tras el alta hospitalaria.

Aunque la tasa de ocupación se ha incrementado hasta el 76%, según la nota, Satse-A ha asegurado que "no se aportan datos clínicos, resultados en la salud, ni evidencia empírica sobre el impacto real del proyecto en la recuperación funcional de los pacientes".

Ante esta "opacidad", el sindicato ha exigido la publicación periódica de un cuadro de mando con indicadores clave. También ha pedido la creación formal de un comité de seguimiento' del proyecto de cuidados cualificados, con representación sindical y derecho a voz y voto.

Además, Satse ha solicitado el "acceso inmediato" a la documentación pendiente: criterios de inclusión, protocolos de derivación, dotación profesional, desglose presupuestario y estadísticas reales de funcionamiento. Por otro lado, el sindicato ha apuntado que, "la Junta de Andalucía tampoco ofrece claridad sobre la sostenibilidad financiera más allá del uso de fondos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", cuya naturaleza "no permite garantizar la continuidad del servicio, sin una integración explícita en los presupuestos ordinarios del SAS".

Además de estas cuestiones, Satse ha reiterado "su preocupación por la persistente desigualdad territorial de este proyecto", ya que en las provincias de Cádiz y Málaga ha asegurado que "no existe ninguna plaza concertada".

La derivación de pacientes a otras provincias, presentada por la Administración como una "solución operativa", no resuelve los costes que soportan las personas afectadas y sus familias, ni garantiza un acceso equitativo al recurso, ha indicado Satse. En este sentido, el sindicato entiende que la equidad en salud se consigue asegurando la "disponibilidad del recurso" allí donde se necesita, por lo que pide un "plan específico para ambas provincias con medidas concretas", responsables asignados y un calendario de implementación.

En cuanto a los recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, Satse ha recordado que el SAS menciona la participación de enfermeras gestoras, trabajadores sociales y otros profesionales. Sin embargo, no ofrece datos sobre ratios asistenciales, categorías contractuales, cobertura de bajas y reconocimiento retributivo por la prestación de cuidados cualificados.

Por ello, la organización sindical ha insistido en que "la calidad asistencial" requiere de plantillas estables, condiciones laborales dignas y un marco claro de reconocimiento profesional. Por último, y "pese a la grave falta de concreción", el sindicato ha mantenido su disposición al diálogo, siempre que se base en transparencia, datos objetivos y voluntad real de corregir las deficiencias detectadas. El objetivo de Satse es evitar que una iniciativa con alto potencial acabe convertida en una nueva "promesa incumplida", ha puntualizado.