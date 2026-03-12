Satse Andalucía elige a Juan José Sánchez Rodríguez como su nuevo secretario general

Elección del nuevo secretario general de Satse en Andalucía, Juan José Sánchez, tras la asamblea autonómica celebrada en Granada. - SATSE ANDALUCÍA

El Sindicato de Enfermería, Satse Andalucía, ha concluido este jueves su XIV asamblea autonómica, celebrada en Granada entre los días 10 y 12 de marzo, con la elección de Juan José Sánchez Rodríguez, hasta la fecha Secretario Provincial en Málaga, como nuevo Secretario General del Sindicato de Enfermería en la comunidad andaluza.

Según ha informado la entidad en una nota, Juan José Sánchez Rodríguez, enfermero de profesión finalizó sus estudios en 1989, desarrollando desde entonces su actividad profesional en Atención Especializada, entrando en 1994 al Hospital Costa del Sol de Marbella, donde trabajó en los servicios de Pediatría y Medicina Interna.

En 1998 inició su labor sindical como delegado de Satse en el centro hospitalario y, posteriormente, asumió la Secretaría Provincial de Málaga, desde donde ha impulsado iniciativas decisivas para consolidar la presencia y fortaleza del sindicato en la provincia, la de mayor afiliación de Andalucía. Sánchez toma el relevo al frente de la Secretaria General en Andalucía de José Sánchez Gámez, quien concluye su etapa tras dos mandatos al frente de Satse Andalucía debido a su próxima jubilación.

Durante la Asamblea se ha reconocido y agradecido su labor, marcada por la defensa constante de los derechos de los profesionales y por una intensa dedicación que ha permitido reforzar la estructura y representatividad del sindicato en la comunidad autónoma.

Como ejemplo, tras las últimas elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebradas el pasado 6 de marzo de 2024, Satse revalidó su crecimiento y liderazgo alcanzando 340 representantes en las Juntas de Personal y casi un 27 por ciento de representación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

NUEVO RETOS

En su intervención como nuevo Secretario General, Juan José Sánchez ha subrayado que Satse Andalucía afronta "un momento crucial, marcado por un notable crecimiento de la afiliación y por la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo organizativo moderno, ágil y cercano".

En la misma línea, Sánchez ha insistido en la importancia de fortalecer la capacidad de representación del sindicato en un sistema sanitario que, a su juicio, "vive profundos cambios, así como en la necesidad de impulsar mejoras en condiciones laborales, estabilidad en el empleo, desarrollo profesional y reconocimiento social".

Asimismo, ha destacado además el papel central de los delegados sindicales, a quienes ha definido como la base y la fuerza del sindicato, apelando además a la participación activa de los más jóvenes, "cuyo compromiso y visión innovadora consideró fundamentales para afrontar los desafíos de los próximos años".

También ha resaltado la importancia de avanzar en cuestiones clave como la Ley de Ratios, la aprobación del nuevo Estatuto Marco, la reactivación de la Carrera Profesional en Andalucía y la incorporación de la formación continua, la investigación y la transformación digital como "pilares del desarrollo profesional".

Juan José Sánchez ha cerrado su intervención en la Asamblea expresando su agradecimiento por la confianza recibida y asegurando que inicia esta nueva etapa "con responsabilidad, ilusión y un firme compromiso": "Con unidad, compromiso y visión de futuro, Satse Andalucía seguirá siendo el referente de la enfermería y la fisioterapia en nuestra comunidad", ha señalado.

La Asamblea La XIV Asamblea Autonómica de Satse en Andalucía, máximo órgano de decisión del sindicato en la comunidad se ha celebrado durante los días 10, 11 y 12 de marzo en Granada bajo el lema 'Liderando un futuro real para enfermeras y fisioterapeutas'.

La Asamblea fue inaugurada el pasado 10 de marzo por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y tras la elección del nuevo Secretario General, la Asamblea ha sido clausurada por la presidenta estatal de Satse, Laura Villaseñor, quien destacó la unidad, la fortaleza y el compromiso del sindicato en Andalucía, así como la importancia de mantener una acción coordinada en el ámbito estatal y autonómico para seguir avanzando en el reconocimiento social y profesional de la enfermería y la fisioterapia.