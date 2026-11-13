Sebastián Pérez (Frente Amplio) defiende en Fuente Palmera (Córdoba) un sistema público de pensiones

Sebastián Pérez (centro), junto a Francisco Javier Ruiz (2º izda.), en Fuente Palmera. - FRENTE AMPLIO

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El Frente Amplio ha iniciado en Fuente Palmera (Córdoba) su campaña electoral con la defensa de las pensiones públicas y "la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social", como algunos de sus principales compromisos, tal y como ha destacado su candidato al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha presentado sus propuestas junto al alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz (IU), advirtiendo de la importancia que tendrá el resultado electoral para el futuro de los municipios de la provincia.

En este sentido y según ha informado Frente Amplio en una nota, Pérez ha defendido "elevar la pensión mínima hasta los 1.286 euros, en correspondencia con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", y "recuperar la edad de jubilación a los 65 años".

El candidato ha recordado que detrás de las pensiones "hay personas que han dedicado décadas de su vida al trabajo y que tienen derecho a disfrutar de una jubilación con seguridad económica", de modo que "las pensiones no pueden estar en manos de quienes plantean recortes o hablan de privatizar el sistema. Estamos hablando de un derecho que se ha conseguido después de muchos años de lucha y que tenemos la obligación de proteger", ha señalado.

Sebastián Pérez ha alertado de las posiciones que mantienen PP y Vox sobre el futuro de las pensiones y ha abogado por "reforzar el sistema público frente a la intención de privatizarlo". También ha reclamado que "el debate no se limite a hablar de la sostenibilidad del sistema, sino que incluya medidas para mejorar las prestaciones y garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad".

Pérez ha insistido en que la representación de Córdoba en el Congreso será decisiva para defender estas propuestas. A su juicio, "el escaño que se disputa entre PP y Frente Amplio puede marcar la diferencia a la hora de reforzar los derechos sociales o permitir que avance el bloque de la derecha y la ultraderecha. Córdoba necesita una voz que defienda los intereses de la gente trabajadora, de nuestros mayores y de quienes necesitan unos servicios públicos fuertes", ha afirmado.

Por su parte, Francisco Javier Ruiz ha subrayado que "estas elecciones, no solo afectan a la composición del Congreso, sino también a cuestiones que condicionan directamente la vida de los pueblos". El alcalde de Fuente Palmera ha señalado que "está en juego la financiación que recibirán los ayuntamientos durante los próximos años y, con ella, su capacidad para mantener y mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía".

Ruiz ha recordado que los municipios son la administración "más cercana a los vecinos y que necesitan recursos suficientes para atender sus necesidades", y "nos jugamos que nuestros pueblos puedan contar con una financiación adecuada y seguir ofreciendo servicios públicos de calidad. Es algo fundamental para que la gente pueda vivir en nuestros municipios y tener las mismas oportunidades", ha explicado.

Ha defendido que la provincia necesita que "sus necesidades estén presentes en las decisiones que se toman en Madrid, especialmente cuando afectan a los ayuntamientos y a la prestación de servicios básicos".