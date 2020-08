El sector de ocio infantil lamenta el "abandono" y estudiará acciones judiciales contra la Junta

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Centros de Ocio Andalucía (ACOA) lamenta "el abandono y acoso" que, a su juicio, este sector "sufre por parte de todas las instituciones y de los partidos políticos con representación en la Cámara", toda vez que asegura que "estudiará la conveniencia de interponer acciones judiciales contra la Junta de Andalucía por el daño patrimonial y lucro cesante que se está generando indiscriminadamente contra el sector".

En una nota de prensa, apunta que desde que se decretó el pasado 14 de marzo el estado de alarma, el sector del ocio infantil "permanece cerrado en Andalucía, frente a otras comunidades como Galicia, Murcia o Castilla la Mancha que han permitido su actividad".

Así, asegura que pasadas las competencias en materia sanitaria a la comunidad autónoma de Andalucía, el Gobierno regional "ha penalizado injustamente" a nuestro sector, "discriminándolo frente a otros sectores que conllevan más riesgo como el ocio nocturno o los restaurantes, a los cuales acceden los padres a celebrar comuniones y cumpleaños al estar nuestros centros cerrados".

Recuerda que el ocio infantil cuenta con más de 1.200 centros en Andalucía y más de 10.000 trabajadores, las cuales "están siendo ignoradas por la mayoría de los grupos parlamentarios andaluces y por Junta", y afirma que desde ACOA "se ha tratado de llegar a una solución con la Junta de Andalucía, se ha elaborado un protocolo con medidas de seguridad e higiene para garantizar la seguridad, salud y trazabilidad de nuestros locales.

"Nuestro protocolo fue analizado por la autoridad sanitaria competente, se nos requirió para que efectuáramos modificaciones y aceptáramos limitaciones de aforo. Comprendiendo las necesidades del sector y de la salud aceptamos sin reparos todas las condiciones de la autoridad sanitaria", señalan desde Acoa.

De este modo, el sector del ocio infantil lamenta "profundamente el abandono y acoso que este sector sufre por parte de todas las instituciones y por parte de los partidos políticos con representación en la Cámara, abandono que deja al sector herido de muerte, y en una situación de vulnerabilidad a miles de familias de Andalucía".

ACOA asegura, además, que comprende la actual situación epidemiológica que ha llevado a más restricciones en otros sectores y aboga por buscar una salida. "Si no es posible, ni será posible abrir nuestro sector, por qué no se han creado paquetes de ayudas económicas directas, para paliar los efectos de las restricciones, tal y como se ha hecho en otros sectores", se pregunta, para añadir que "si no nos escuchan, si no recibimos ayudas de urgencia, muchos centros se verán obligados a cerrar definitivamente sus instalaciones, enviando a las lista del paro a miles de trabajadores y siendo una deshonra para la gestión de la crisis".

Por último, la Asociación de Centros de Ocio de Andalucía convocará en las próximas semanas una asamblea para estudiar y aprobar en su caso la conveniencia de interponer acciones judiciales contra la Junta de Andalucía por "el daño patrimonial y lucro cesante que se está generando indiscriminadamente contra el sector", de modo que "se unirían a las acciones anunciadas por el ocio nocturno".

No obstante, ACOA quiere dejar claro que su intención es poder reunirse la semana próxima la Junta de Andalucía, para que "aprueben un paquete de medidas económicas y rescate, para un sector herido de muerte".