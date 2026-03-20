La segunda semana de huelga médica cierra en Andalucía con el dato más alto de seguimiento: un 25,5%

Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. A 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda semana laboral completa de huelga médica ha cerrado este viernes en Andalucía con el dato de participación más alto después de cinco días consecutivos de paro. Concretamente, el seguimiento medio en la comunidad ha sido de un 25,5%. El lunes el seguimiento fue del 22,01%; el martes, 21,95%; el miércoles, 23,96% y el jueves, 22,52%. Por provincias, en Almería, la participación ha sido del 31,66%; en Cádiz, 27,60%; en Córdoba, 19,82%; en Granada, 23,44%; en Huelva, 30,51%; en Jaén, 19,03%; en Málaga, 26,36% y en Sevilla, 25,86%.

Son los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press. Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han hecho un balance "muy positivo de la semana de huelga médica desarrollada en Andalucía, una convocatoria que, tal como han recogido en una nota, "ha vuelto a poner de manifiesto la unidad, la determinación y la firmeza del colectivo médico y facultativo andaluz en defensa de sus derechos laborales y del futuro de la sanidad pública".

El SMA ha cifrado el seguimiento en algo más del 80% entre los facultativos y ha subrayado que "los datos globales ofrecidos por las administraciones no reflejan con fidelidad la realidad del conflicto, ya que incluyen en el cómputo a profesionales que se encuentran en servicios mínimos, de guardia o salientes y que, por tanto, no podían secundar efectivamente la convocatoria". "Esta semana de movilización --continúa el comunicado de la central sindical-- ha servido para demostrar que el rechazo del colectivo médico andaluz al actual proyecto de reforma del Estatuto Marco sigue intacto".

Ha recordado de nuevo que la protesta responde a la "necesidad urgente de acabar con el deterioro continuado de nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga asistencial, la falta de reconocimiento profesional y la ausencia de una regulación específica que responda a la singularidad de la profesión médica y facultativa".