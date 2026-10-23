Siete detenidos en cinco provincias por el tiroteo con cuatro heridos graves ocurrido en Huelma (Jaén)

Imagen de una de las entradas realizadas - GUARDIA CIVIL

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por su presunta implicación en un tiroteo ocurrido el pasado 27 de mayo en la localidad de Huelma (Jaén), en el que cuatro personas resultaron heridas de gravedad por arma de fuego.

Tras pasar a disposición judicial, tres de los siete detenidos han ingresado en prisión provisional, mientras que los otros cuatro han quedado en libertad con cargos. Las detenciones se han llevado a cabo en localidades de cinco provincias.

El suceso de Huelma tuvo lugar en la calle Rocabril, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas. Después se dieron a la fuga y prendieron fuego al vehículo en el que habían huido para eliminar el rastro.

A los siete arrestados actuales se les atribuyen, en distinto grado, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, integración en organización criminal y robo de vehículos, entre otros posibles delitos conexos, según ha informado la Guardia Civil.

Lo ocurrido en Huelma, era la respuesta a lo sucedido en Adra donde en junio de 2025 falleció de un disparo un joven de 22 años, lo que desencadenó las represalias entre los dos clanes implicados en estos sucesos --los Saúles y los Lateros--. De hecho, el tiroteo de Huelma se investiga como un ajuste de cuentas de los Lateros por el citado crimen en la barriada abderitana de Puente del Río.

La investigación sobre el tiroteo de Huelma, que ha permanecido bajo secreto judicial durante estos meses, ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén.

Tras realizar diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos implicados, la Guardia Civil desplegó el pasado 21 de octubre un amplio dispositivo policial bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 1.

El operativo se ha extendido por las provincias de Jaén, Almería, Málaga, Granada, Cuenca y Ciudad Real. Concretamente, las siete detenciones se materializaron en las localidades de Algarrobo (Málaga), La Rábita (Granada), El Ejido (Almería), Motilla del Palancar (Cuenca) y Chillón (Ciudad Real).

Durante el despliegue policial se llevaron a cabo siete entradas y registros domiciliarios autorizados por la autoridad judicial. En estas intervenciones, los agentes incautaron tres armas de fuego cortas (pistolas), una pistola de aire comprimido, siete cargadores, 126 cartuchos de calibre 9 milímetros y tres armas blancas de grandes dimensiones.

Asimismo, los efectivos de la Guardia Civil intervinieron cuatro chalecos antibalas, una defensa extensible, diversos dispositivos telefónicos y más de 8.000 euros en dinero en efectivo.

Para el desarrollo de este complejo operativo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén contó con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) del instituto armado, así como con efectivos de diversas unidades pertenecientes a las comandancias de Almería, Cuenca, Ciudad Real, Málaga, Granada y Jaén.