Siete empresas concurren a la licitación de la Plataforma de Destino Turístico Inteligente de la ciudad de Jaén

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha recibido un total de siete ofertas en el procedimiento de licitación de su Plataforma de Destino Turístico Inteligente, un proyecto que persigue mejorar la calidad del servicio turístico que se ofrece al visitante a través del uso avanzado de la tecnología y la gestión inteligente de los datos.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, así como el concejal de Innovación y Digitalización Administrativa, Luis García Millán, han mostrado su satisfacción por el interés que el sector empresarial ha demostrado al concurrir a esta convocatoria, lo que "demuestra la confianza del sector empresarial nuevamente por trabajar para el Ayuntamiento".

Con este paso, el Ayuntamiento avanza en su hoja de ruta para modernizar la gestión turística, impulsar la digitalización del destino y ofrecer servicios más personalizados, eficientes y adaptados a las nuevas demandas del sector. Esta actuación se enmarca en el proyecto de Transición Digital incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La plataforma contempla dos grandes líneas de actuación: por un lado, el desarrollo de una Plataforma de Destino Turístico Inteligente con portal web, planificador de viajes, chatbot y herramientas internas de gestión como sistema CRM y cuadros de mando para el análisis de la demanda; y por otro, la creación de contenidos digitales para el futuro Centro de Innovación del Paisaje Olivarero, que incluirán proyecciones virtuales en 3D, visitas 360º, recreaciones digitales y experiencias inmersivas vinculadas a los recursos turísticos del municipio.

Asimismo, el proyecto incorpora la sensorización del destino mediante la instalación de dispositivos en puntos estratégicos como la Vía Verde del Aceite, la Villa Romana de los Robles y su almazara, el Centro de Innovación del Paisaje Olivarero y dos ubicaciones del casco histórico. Estos sensores permitirán medir de forma anónima los flujos de visitantes, generar indicadores y elaborar informes automáticos para optimizar la toma de decisiones, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa de protección de datos.