El Sindicato Médico aplaude que Distritos Córdoba y Guadalquivir reconozca descanso tras guardia en sábado

Archivo - Imagen de recurso de una médico acompañando a una paciente. - HUV - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicado Médico de Córdoba ha informado este viernes de que, tras una "batalla legal y jurídica" se ha conseguido un nuevo modelo de asignación de guardias recoge el descanso tras las guardias de sábado en los Distritos Córdoba y Guadalquivir, aunque este nuevo Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) también "genera algunos puntos de incertidumbre entre los facultativos".

En este sentido y en una nota, el sindicato ha valorado positivamente que el nuevo POE sobre adjudicación de guardias de los Distritos Córdoba y Guadalquivir contemple "expresamente el descanso correspondiente tras las guardias realizadas en sábado", un avance que el Sindicato Médico recibe "con satisfacción, especialmente porque llega después de diversos requerimientos realizados por nuestra organización y de iniciar acciones judiciales colectivas ante los Juzgados de lo Social por el incumplimiento sistemático de los descansos semanales".

Desde el sindicato han señalado que "la presión sindical y judicial ejercida durante todo este tiempo está contribuyendo a que se reconozca y se haga efectivo un derecho que nunca debió ponerse en cuestión", y han aclarado que no pararán "hasta que el derecho al descanso semanal sea respetado de forma efectiva para todos los facultativos de la provincia de Córdoba, con independencia del centro o dispositivo en el que presten servicio".

No obstante, junto a este aspecto positivo, el nuevo sistema contiene "diversos puntos ambiguos o insuficientemente desarrollados que pueden generar conflictos en su aplicación práctica y que ya están provocando inquietud entre los afiliados".

"El propio procedimiento afirma que su finalidad es garantizar la equidad y la transparencia en el reparto de guardias, pero no concreta de forma suficiente cómo se medirá esa equidad ni cuáles serán todos los criterios efectivos de adjudicación", han señalado desde el sindicato, agregando que, además, "contempla situaciones que implican disponibilidad de los profesionales, sin aclarar el tratamiento legal que se dará a dicha disponibilidad, asunto muy relacionado con el derecho a la desconexión digital sobre el que también hemos iniciado acciones legales".

Por ello, desde el Sindicato Médico de Córdoba han "requerido formalmente a la Administración para que aclare todos estos extremos, establezca criterios objetivos, homogéneos y verificables y garantice que el reparto de guardias responda realmente a los principios de equidad y transparencia que el propio procedimiento proclama".

Además, ven "nuevamente criticable que una modificación organizativa de esta importancia haya llegado a los profesionales sin una reunión previa con los médicos afectados ni con sus representantes en la Junta de Personal. No resulta razonable que decisiones que afectan directamente a la jornada, descansos, conciliación y organización del trabajo de cientos de facultativos sean comunicadas una vez elaboradas, sin un proceso previo de información, participación y diálogo", han lamentado.

Por ello, desde el Sindicato Médico de Córdoba solicitarán también una reunión con la Dirección Gerencia, la Dirección Asistencial y la Dirección de Urgencias, con participación de la representación de los trabajadores, para que se expliquen de forma transparente los criterios de adjudicación y puedan resolverse todas las dudas antes de la aplicación plena del nuevo procedimiento.

Por otro lado, el sindicato ha trasladado a sus afiliados que "aquellos facultativos que no hayan podido disfrutar de los descansos semanales que legalmente les correspondían pueden reclamar la compensación correspondiente por los descansos no disfrutados de los últimos cuatro años. En el caso del personal MIR y del personal laboral, el plazo de reclamación es para el último año".

Por ello, han animado "a todos los profesionales afectados a que contacten con los servicios jurídicos para estudiar individualmente su situación y, en su caso, iniciar la reclamación oportuna". El Sindicato Médico de Córdoba "seguirá defendiendo que cualquier sistema de organización de guardias debe construirse sobre tres pilares irrenunciables: equidad real, transparencia en los criterios y respeto escrupuloso a los derechos laborales y descansos de los facultativos", ha concluido.