Los sindicatos agradecen el seguimiento el 11N en Córdoba y convocan para el domingo la manifestación aplazada

Las secretarias generales de UGT y de CCOO Córdoba, Encarna Laguna y Marina Borrego, respectivamente, en una atención a medios durante la jornada de huelga general del pasado miércoles 11 de noviembre. - UGT

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones convocantes de la pasada huelga general por la vivienda del 11N han agradecido este viernes el seguiento que tuvo la misma en la provincia de Córdoba, y han convocado para el próximo domingo, con salida a las 12,00 horas desde la Plaza de la Constitución, la manifestación que fue aplazada el pasado miércoles por razones meteorológicas en Córdoba.

A la manifestación, según han informado los sindicatos UGT y CCOO en un comunicado conjunto, acudirán las secretarias generales de CCOO y UGT en Córdoba, Marina Borrego y Encarna Laguna, respectivamente, así como representantes del resto de organizaciones convocantes, es decir, CGT, Confederación Intersindical, CNT y Cobas.

Las organizaciones sindicales han agradecido "el alto nivel de seguimiento de la huelga el pasado 11N en la provincia de Córdoba" e instan "a la clase trabajadora de la provincia a no decaer en las reivindicaciones y asistir a esta manifestación por los derechos laborales, que pasan por defender el poder acceder a una vivienda digna sin que eso suponga no poder llegar a final de mes o no poder pagar los suministros básicos, y una subida de sueldo que permita a las familias una vida sin preocupaciones continuas por su economía".

UGT y CCOO reclamarán en la manifestación, "no solo medidas urgentes frente al encarecimiento de la vida, especialmente de la vivienda y los productos de primera necesidad, sino también políticas que favorezcan la creación de empleo estable y de calidad, la reducción de las desigualdades sociales y laborales y la mejora de las condiciones de trabajo".

Tanto CCOO, como UGT insistirán, además, en "la necesidad de impulsar un modelo económico y productivo para Córdoba que reduzca la precariedad laboral, fortalezca el tejido industrial, garantice la igualdad de oportunidades y permita a la ciudadanía desarrollar un proyecto de vida digno".

Las secretarias generales de ambos sindicatos de clase han animado a la participación en esta cita aplazada pero, a la vez, "tan importante y necesaria de reivindicaciones". Del mismo modo, han alertado, una vez más, sobre el "comportamiento policial excesivo, que impidió el normal funcionamiento de los piquetes informativos el pasado 11N", los cuales, según han recordado, son expresión de "un derecho sindical elemental para el correcto desarrollo de cualquier huelga".