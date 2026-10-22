Sindicatos andaluces formalizan la convocatoria de huelga general del 11N y piden "no resignarse a la precariedad"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, Ustea, CGT y el Sindicato de Inquilinas en Andalucía han acudido este jueves a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para presentar formalmente la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, una movilización que tiene entre sus principales reivindicaciones el acceso a una vivienda digna, la mejora de los salarios y la lucha contra el encarecimiento de la vida.

Así, durante la atención a los medios de comunicación, la secretaria de Organización de UGT Andalucía, María del Mar Serrano, ha alertado de la situación que atraviesan miles de familias trabajadoras, cuyos ingresos resultan "cada vez más insuficientes para afrontar los gastos básicos, especialmente los relacionados con la vivienda".

Serrano ha advertido de que "resulta insostenible que el alquiler o la compra de una vivienda pueda llegar a absorber hasta el 70% del salario de una persona trabajadora, una situación que está agravando la precariedad y aumentando las desigualdades sociales".

"Es imposible que el 70% de un salario se destine a pagar una vivienda", ha señalado la responsable sindical, quien ha insistido en que esta realidad está provocando que muchas personas, pese a tener un empleo, no puedan acceder a unas condiciones de vida dignas.

La secretaria de Organización ha defendido que la convocatoria de huelga "es fundamental para exigir incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y afrontar el incremento del coste de la vida". En este sentido, ha recordado que continúa pendiente la firma del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ante la falta de acuerdo con la patronal, y ha denunciado que numerosos convenios colectivos permanecen paralizados en distintos sectores.

Para UGT Andalucía, esta situación está impidiendo avanzar en mejoras salariales y laborales imprescindibles para reducir la precariedad y garantizar una distribución más justa de la riqueza.

Serrano ha insistido en que la negociación colectiva debe servir para mejorar realmente las condiciones de vida de la clase trabajadora y ha advertido de que no se puede normalizar que tener un empleo haya dejado de ser garantía de estabilidad económica.

Además, uno de los mensajes centrales de la responsable sindical ha sido la alerta del creciente empobrecimiento de las personas trabajadoras, especialmente de aquellas que, pese a contar con un salario, no pueden asumir el coste de una vivienda independiente.

Serrano ha alertado de que cada vez son más las personas que se ven obligadas a alquilar habitaciones porque sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda completa, una realidad que refleja el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades para desarrollar un proyecto personal y familiar. La dirigente sindical ha advertido de que la combinación de salarios insuficientes, precios elevados y dificultades de acceso a la vivienda está generando una situación de desigualdad que exige respuestas urgentes.

Para UGT Andalucía, el acceso a una vivienda digna no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes disponen de mayores ingresos, mientras una parte importante de la clase trabajadora tiene que destinar la mayor parte de su sueldo a cubrir una necesidad básica.

LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA

Ante esta situación, María del Mar Serrano ha realizado un llamamiento a la ciudadanía andaluza para que se sume a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La responsable sindical ha defendido la necesidad de una respuesta colectiva ante unas condiciones económicas que están afectando directamente a la calidad de vida de miles de trabajadores y trabajadoras.

UGT Andalucía ha insistido en que la movilización del 11N busca exigir salarios dignos, desbloquear la negociación colectiva, afrontar el encarecimiento de la vivienda y reclamar medidas que permitan reducir las desigualdades sociales. "Esperamos veros a todos y a todas en las calles el próximo 11 de noviembre", ha concluido María del Mar Serrano, reiterando el llamamiento a participar en una jornada de movilización por unas condiciones laborales y de vida dignas.

Por su parte, la secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez, que ha participado en el registro, ha hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras andaluzas para sumarse a la huelga y a participar en las movilizaciones previstas.

La jornada del 11N busca situar los salarios, la vivienda digna y la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en el centro de la agenda política. Según ha alertado Núñez, "la inflación continuada ha devorado cualquier avance en los sueldos mientras las grandes empresas han disparado sus beneficios".

En ese sentido, la secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía ha exigido al empresariado andaluz la negociación inmediata de subidas salariales ligadas al IPC real de entre el 4% y el 7%, acompañadas de un incremento de al menos el 7% del Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo, ha rechazado la trampa patronal de neutralizar los incrementos absorbiéndolos a través de los complementos salariales.

Ante el impacto directo de esta precariedad en la población joven, la dirigente sindical ha alertado de que "la juventud andaluza se niega a resignarse a la precariedad o a verse obligada a hacer las maletas y emigrar para tener un proyecto de vida".

Por otra parte, la responsable de juventud del sindicato ha reclamado al Gobierno andaluz medidas firmes para frenar la especulación inmobiliaria y regular el mercado de alquiler, el cual ha registrado un incremento superior al 41% desde 2023. El sindicato ha criticado la proliferación de más de 165.000 viviendas turísticas en Andalucía mientras la vivienda de protección oficial solo ha crecido un 4%.

Sobre la pérdida de identidad de los barrios, la secretaria de juventud ha denunciado que "nos están expulsando literalmente de nuestras propias ciudades y pueblos para convertirlos en un parque de atracciones". De igual modo, Núñez ha exigido la implantación de controles de precios en la cesta de la compra y la paralización de las dinámicas de externalización en los Servicios Públicos.

"Los recortes en sanidad, educación y cuidados dificultan el acceso de la ciudadanía a los pilares básicos del bienestar" ha añadido la dirigente, a la par que ha advertido "vamos a defender los derechos sociales, porque con la salud, la educación y la cesta de la compra no se negocia".

Finalmente, la secretaria de Juventud de CCOO ha exigido al Gobierno andaluz que abandone las argucias legales ante el Tribunal Constitucional orientadas a tumbar medidas de protección social y ha añadido: "el sindicato intensificará las asambleas en los centros de trabajo para favorecer una participación masiva el 11 de noviembre. Y además, mantendremos la movilización hasta garantizar salarios y viviendas dignas para la clase trabajadora".