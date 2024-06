Los sindicatos arremeten por el aviso de cierre de ambulatorios en verano, que achacan a la "improvisación" de la Junta

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, Satse y CSIF han arremetido este jueves contra las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, en las que exigía "soluciones" a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el "grave problema de déficit" de médicos para este verano. "Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, que están cerrando centros de salud. Nosotros queremos mantenerlos abiertos, pero estamos ante una situación muy difícil", dijo la consejera. Las centrales sindicales han lamentado estas palabras que achacan a la "improvisación" de la Junta, al tiempo que critican las "excusas" dadas ante una materia que es "responsabilidad" de la Consejería.

Desde UGT, Antonio Macías ha acusado a la Consejería de ser "la responsable del mal ambiente en los centros y servicios, donde los profesionales están desbordados y los pacientes cabreados. ¿Ahora viene la consejera diciendo que van a tener que cerrar centros? Pues claro que sí. Es lo que están haciendo desde hace tiempo, preparar el ambiente para ello. Si antes la consejera ponía piedras en el camino, ahora está lanzándolas directamente contra los profesionales. Lamentable escuchar a quien recorta quejarse de tener que cerrar centros o servicios. Es increíble".

Por parte de CCOO, Luis González ha pedido a la Junta que "si no es capaz de tomar nota de su incapacidad que deje espacio a otros que lo hagan mejor", en alusión en este punto a que las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. "Es intolerable que estén echándose la pelota los unos a los otros", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "si hoy no tenemos especialistas suficientes es porque fue un Gobierno del PP el que redujo las plazas MIR".

Igualmente, ha aludido a las "intolerables" condiciones laborales que se les ofrecen a los facultativos andaluces. "Cumpla sus funciones, gestiona y deje para otro momento la querella política con el Gobierno de España", ha sentenciado González. En esta misma línea se ha manifestado Victorino Girela, de CSFI Andalucía, para que el que "no somos atractivos para que vengan profesionales de fuera" ni tampoco para que los de aquí se queden.

"Desde hace mucho tiempo sabíamos que la situación que se vive en Andalucía es deficitaria y la pregunta es por qué aquí en Andalucía las retribuciones son inferiores a las de otras comunidades autónomas", ha reflexionado Girela. De hecho, ha insistido, "tenemos una situación de precariedad importante. No nos engañemos". En relación con el posible cierre de centros de salud en verano, el dirigente sindical de CSFI ha apuntado que "hay una responsabilidad clara que la consejera debe asumir. No es nuevo. No nos valen estas excusas. Que se cierren centros ya viene ocurriendo desde hace tiempo. En 2024, quizás se agudice pero la responsabilidad es total y absolutamente de la consejera, que tiene transferidas las competencias".

Por último, Manuel Cansino, de Satse, ha remarcado que el cierre de centros de salud "no es nuevo en Andalucía. Esto no coge por sorpresa a la Administración". "Este Gobierno en materia de sanidad funciona a base de improvisación. La consejera se justifica con la falta de MIR pero no da explicaciones sobre la falta de sustituciones de enfermeras y fisioterapeutas, teniendo en cuenta además que han dejado de contratar a 5.000 profesionales eventuales --refuerzos Covid-- y que alrededor de 2.000 son de estas dos categorías", ha apostillado Cansino.

Este pasado miércoles, con motivo del Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud, la consejera andaluza ha reclamado a la ministra que "asuma sus competencias" y dé "soluciones al problema asistencial" de cara al verano. Un problema que se ve agravado por el hecho de que este año, con carácter "excepcional", los Médicos Internos Residentes (MIR) terminan su formación en septiembre y no en mayo. En toda España, son 2.000 los MIR que terminan la formación en septiembre; en Andalucía, 369.

"Esta situación excepcional nos ha llevado a que los MIR no vayan a estar contratados en verano", lo que genera, en palabras de la consejera Catalina García, una "problema grave que lo hemos puesto de manifiesto en varios ocasiones en el Consejo Interterritorial". En el caso de Andalucía, ha explicado que serán 369 médicos residentes los que terminarán su formación en septiembre, por lo que no podrán trabajar en época estival. A esta situación, ha dicho, se suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024.