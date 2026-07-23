Sindicatos se manifiestan en Sevilla para reclamar un convenio que "reconozca el esfuerzo" de la plantilla de Airbus

Imagen de la manifestación convocada en Sevilla. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SIPA, ATP, CGT, UGT y ÚTIL han acudido a la manifestación convocada este jueves en Sevilla que ha contado con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía --Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla--, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.

Así, desde UGT Andalucía, han reclamado un convenio colectivo justo, la recuperación del poder adquisitivo y el respeto a sus derechos laborales. El sindicato ha subrayado que el conflicto responde al malestar de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de reconocimiento en una empresa con beneficios millonarios.

La marcha, que ha recorrido el centro de la capital andaluza desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento, forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por la plantilla durante el conflicto abierto con la dirección de la empresa. Antes del inicio de la manifestación, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha explicado que el sindicato ha estado "desde el primer momento junto a los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus reivindicaciones" y ha valorado positivamente los últimos avances registrados en la negociación.

Saucedo ha señalado que la empresa ha presentado este miércoles una nueva propuesta que supone una mejora respecto al convenio que UGT decidió no firmar y que, además, fue impugnado judicialmente por la organización sindical. "La propuesta presentada mejora las condiciones del convenio que no firmamos. Ahora corresponde a la plantilla decidir si ese avance es suficiente", ha afirmado.

El responsable sindical ha recordado que el conflicto ha trascendido las plantas andaluzas y se ha extendido a distintos centros de Airbus en España, como Getafe y Albacete, evidenciando el amplio rechazo que generó el anterior acuerdo.

UGT FICA Andalucía ha reiterado que siempre ha defendido que la última palabra corresponde a los trabajadores y trabajadoras. Por ello, el sindicato respetará el resultado del referéndum convocado para este viernes. "Si la plantilla ratifica el acuerdo, nuestra organización lo respaldará. Si considera que no responde a sus expectativas, continuaremos con las movilizaciones hasta lograr un convenio que garantice unas condiciones laborales justas", ha indicado Rodríguez Saucedo.

Para UGT FICA Andalucía, el origen del conflicto reside en el profundo malestar existente entre la plantilla de una empresa que obtiene beneficios multimillonarios mientras sus trabajadores consideran que ese esfuerzo no se traduce ni en una recuperación suficiente del poder adquisitivo ni en un reconocimiento acorde con su aportación.

"Los trabajadores generan una enorme riqueza para Airbus y reclaman ser tratados con la dignidad y el respeto que merecen", ha manifestado el secretario general de UGT FICA Andalucía.

El sindicato confía en que el proceso abierto permita alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes, aunque insiste en que serán los trabajadores quienes, con su voto, decidirán si el nuevo planteamiento responde a sus reivindicaciones. UGT FICA Andalucía ha reiterado finalmente que continuará apoyando a la plantilla y defendiendo una negociación colectiva que garantice salarios dignos, derechos laborales y un reparto más justo de la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras de Airbus.