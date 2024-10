Los sindicatos sanitarios añaden a su protesta de este miércoles el "robo" de un 12% en el complemento de rendimiento

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos sanitarios Satse, CSIF, CCOO y UGT cierran este miércoles el calendario de movilizaciones programadas durante el mes de octubre para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en relación con la Atención Primaria y con la carrera profesional. En esta ocasión, no obstante, las centrales sindicales elevan el tono de la protesta tras confirmarse "la última barbaridad" de la Junta, que ha anunciado la "rebaja" del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) un 12% con respecto a la media del año anterior --para enfermeras y fisioterapeutas, por ejemplo, supondrá 300 euros de media--.

Los sindicatos lo califican de "robo" y anuncian que ya están estudiando "un nuevo calendario conjunto de acciones y movilizaciones". Las concentraciones serán en las ocho provincias --10,30 horas todas ellas-- donde "continuaremos reclamando, un día más, el cumplimiento de los acuerdos, las mejoras para la Atención Primaria y la carrera profesional, la bolsa única del SAS y la consolidación del personal eventual". En concreto, tendrán lugar en el Hospital Torrecárdenas (Almería), en el Hospital Puerta del Mar (Cádiz), en el Hospital Reina Sofía (Córdoba), en el Hospital Virgen de las Nieves (Granada), en el Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva), en el Hospital Médico-Quirúrgico (Jaén), en el Hospital Regional (Málaga) y en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

En un comunicado conjunto, los convocantes de la protesta advierten de que hay "muchos trabajadores con más del 20% de recorte en el CRP y otros tanto con hasta el 50% menos". Los sindicatos reprochan a la Junta que haya tomado y confirmado esta decisión "el mismo día que anuncia 1.000 millones más para la sanidad pública ¿De dónde salen esos millones? ¿Quién se los va a llevar? Son las preguntas con claras respuestas que se hacen los más de 120.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ven como se les disminuye el sueldo".

Además, continúa la nota conjunta, "lo hacen con total impunidad y con la excusa de que "somos 6.000 trabajadores más y ya no hay fondos europeos". "La previsión, los presupuestos, la gestión... son conceptos que ignora la Consejería de Salud". A juicio de Satse, esta medida es "injustificable" y fruto de "una pésima gestión" de la sanidad pública andaluza y supone "un grave ataque a los profesionales del SAS que ven cómo, una vez más, se produce una confiscación de sus nóminas por un concepto que recompensa objetivos ya realizados en el año pasado".

Por su parte, el presidente del sector de Sanidad CSIF-A, Victorino Girela, ha calificado de "inmoral" esta medida "arbitraria" de la Administración andaluza anunciada este pasado lunes en la Mesa Sectorial de Sanidad y ha criticado "la falta de transparencia y claridad con la que el SAS ha venido abonando este concepto en los últimos años". Para el dirigente es una "burla" que, "mientras se recorta el salario al personal del SAS, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncie a bombo y platillo" un incremento de los presupuestos de 2025 destinados a Sanidad.

Girela ha recordado que el CRP es un concepto retributivo destinado a compensar la especial dedicación de un colectivo "insuficientemente reconocido", por lo que "debería ir ligado al cumplimiento de los objetivos establecidos para las diferentes unidades clínicas y deberían ser informados convenientemente los profesionales". El dirigente sindical ha recodado que en "2020 ya tuvimos una situación similar y el CRP correspondiente al año anterior se abonó de manera fraccionada, dejando además de pagar un 15% del total en un año especialmente sensible por la pandemia". Un año después, "el abono completo no se realizó hasta diciembre, pero con el agravante de que el SAS no justificó en ningún momento el cumplimiento de los objetivos ni la no convocatoria de la necesaria comisión de seguimiento, hecho que se repitió también en 2022 y 2023", ha explicado Girela.

Por ese motivo, y ante la "incertidumbre" en relación al próximo pago del CRP correspondiente al año 2023, CSIF ha exigido a la Administración andaluza el "cumplimiento inmediato" del acuerdo firmado entre el SAS y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad en torno a este complemento. Girela ha lamentado que "se está convirtiendo en una práctica habitual el abono del CRP sin llevar a cabo el acuerdo de objetivos y sin una información previa ni una posterior evaluación a los profesionales", que quedan "indefensos" ante las "malas prácticas" de una Administración que "decide por sí misma y con escasa trasparencia".

Igualmente, el responsable sindical ha recordado la necesidad "del establecimiento de un sistema que permitiera a los profesionales monitorizar a lo largo del año el grado de cumplimiento de sus objetivos, algo inexistente en la actualidad". Por último, Girela ha demandado que el CRP pase a formar parte de la masa salarial del SAS, "de forma que la incertidumbre y falta de transparencia que rodean a dicho concepto salarial desaparezcan, muy especialmente la arbitrariedad con la que el SAS ha actuado en los últimos ejercicios", ha concluido.

En el caso de UGT Andalucía, el sindicato ha calificado la gestión del SAS de "nefasta" para el sistema sanitario público, así como "malévola para los profesionales". "Esto es un recorte salarial en toda regla para todos los profesionales del SAS", ha señalado. CCOO Andalucía ha considerado "inaceptable" que el SAS "justifique un recorte por agotamiento de presupuesto". "Recordemos que con el PP, el gasto en conciertos sanitarios, es decir, derivaciones a la sanidad privada, ha pasado de 400 a 900 millones de euros al año; que el gasto farmacéutico se ha disparado en beneficio de las multinacionales farmacéuticas; y que, se han gastado 120 millones en pagar la dedicación exclusiva a los médicos que trabajan en el SAS y en la sanidad privada", ha añadido la central sindical.