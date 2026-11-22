Imagen de la presidenta de la sociedad municipal, África Colomo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que Somuvisa, la sociedad municipal de vivienda, va a activar un servicio de información y orientación a la ciudadanía en sus oficinas con las medidas para adquisición de vivienda asequible y alquiler aprobadas por el Gobierno de España y que tienen un impacto en la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la presidenta de la sociedad municipal, África Colomo, ha destacado que este servicio básico pondrá a disposición de los vecinos de la capital un nuevo servicio de información y orientación sobre las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan "medidas urgentes" para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

"Este servicio pretende clarificar y resolver dudas sobre unas medidas que tienen un impacto indudable en las personas y en las familias. Permitirá a los ciudadanos resolver dudas y recibir orientación sobre cuestiones como la actualización de las rentas de alquiler, las prórrogas extraordinarias de los contratos, los arrendamientos de temporada y habitaciones, las medidas de protección frente a determinados procedimientos de desahucio, las iniciativas de acceso a la primera vivienda y los incentivos relacionados con la rehabilitación y mejora de los inmuebles", ha sostenido Colomo.

Las personas interesadas podrán dirigirse a las oficinas de Somuvisa, situadas en la calle Álamos, 14, bajo, de Jaén, o utilizar los canales habituales de contacto de la sociedad municipal. "Queremos que cualquier vecino de Jaén sepa que puede acudir a Somuvisa cuando tenga dudas sobre su contrato de alquiler o las posibilidades de acceder a determinados programas públicos. Se trata de acercar la administración a las personas y ofrecer una atención útil, cercana y personalizada", ha añadido.

"No hay que olvidar que Somuvisa tutela el registro municipal de demandantes de vivienda, un instrumento clave para estas nuevas medidas del Plan de Vivienda Estatal", ha afirmado.

La atención se dirigirá tanto a personas que viven de alquiler como a propietarios, familias que buscan acceder a su primera vivienda y ciudadanos interesados en actuaciones de rehabilitación y mejora de sus inmuebles.

Somuvisa también realizará un seguimiento de las novedades normativas y su clarificación a las personas. Cuando las consultas requieran una valoración jurídica especializada o correspondan a procedimientos gestionados por otras administraciones, se facilitará la orientación necesaria para acudir a los servicios competentes.

En el marco de esta iniciativa, Somuvisapretende establecer cauces de colaboración con los agentes inmobiliarios y los administradores de fincas de Jaén, con el objetivo de facilitar la difusión de las nuevas medidas de vivienda y favorecer una mejor orientación a propietarios, inquilinos y personas interesadas en acceder a una vivienda.

En este sentido, África Colomo ha señalado que "nuestra intención es abrir también vías de colaboración con los profesionales del sector inmobiliario, sumar esfuerzos y facilitar que la información sobre las nuevas medidas de vivienda llegue al mayor número posible de personas".