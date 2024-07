Sordo (CCOO) confía en que haya "margen para negociar" la reducción de jornada: "Los beneficios están en récord"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha confiado este viernes en que haya "margen para negociar" la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya que "los beneficios empresariales están en récord desde hace bastante tiempo".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Sordo ha calificado de "pronósticos catastrofistas" las críticas lanzadas por la patronal, especialmente por Cepyme, cuyas previsiones de pérdidas en caso de que se reduzca la jornada laboral ha tachado de "alucinantes, porque no sé de dónde se sacan".

Igualmente, ha dejado claro que "a priori, no estamos de acuerdo con planteamientos de excepcionar sectores o según qué tipo de empresas; pero en todo caso corresponderá a los empresarios plantear algo así, que es que no lo han planteado porque no nos han dicho si están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Simplemente lo niegan o lo ponen a parir en declaraciones públicas".

"Estos pronósticos catastrofistas se han demostrado falsos en los últimos tiempos, argumentos muy parecidos se decían hace cuatro años cuando se empezó a subir el Salario Mínimo Interprofesional o cuando la reforma laboral conllevó la eliminación del contrato de obra y servicio o cuando se decía que los autónomos iban a desaparecer y las pymes no iban a sobrevivir", ha argumentado el secretario general de CCOO.

"La realidad --ha continuado Unai Sordo-- es que tenemos 21,5 millones de cotizantes y, en término económicos, España va mejor que los países de su entorno". El secretario general de CCOO ha manifestado que espera que este próximo lunes, cuando los agentes sociales están convocados por el Gobierno para negociar la reducción de la jornada laboral, la patronal diga "de verdad si está por la labora de negociar" para "a partir de ahí, ver cómo se hace, en qué tiempos y de qué manera abordamos la distribución del tiempo de trabajo y el control horario".

"Creo que hay márgenes para la negociación y es bueno que CEOE siga en la mesa después de algún exceso verbal. Creo que conviene rebajar el tono", ha insistido Unai Sordo, que ha recordado que en los últimos años, y como consecuencia de la pandemia, las empresas, y especialmente las pymes, han recibido transferencias de dinero público "muy importantes" --40.000 millones de euros--. "Si el diálogo social se contamina de la terminología y las lógicas que imperan en la política, mal vamos a llegar a acuerdos", ha apostillado.