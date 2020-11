Stop Accidentes recuerda a las víctimas de la siniestralidad vial con actos en el Ayuntamiento y Catedral de Granada

GRANADA/MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stop Accidentes recuerda este domingo a las víctimas de la siniestralidad vial con actos en toda España, entre ellos en el Ayuntamiento y Catedral de Granada, con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial, que se celebra cada 15 de diciembre, y que este año también rinde homenaje a las víctimas de la Covid-19.

La asociación, fundada hace 20 años, denuncia que los accidentes de tráfico dejan cada año, en el mundo, más de 1.355 millones fallecidos y cerca de 50 millones de heridos. En España, durante 2019, señala que un total de 1.383 personas dejaron su vida en el asfalto, y 6.534 personas resultaron heridas graves. "No aceptamos lo inaceptable porque sabemos que se puede evitar", reza el manifiesto difundido este año .

Por ello, entre otras actividades, la noche del domingo 15 de noviembre se iluminará de color naranja el ayuntamiento de Granada y habrá una misa en la catedral de Granada a las 12,30 horas.

En Barcelona, del 1 al 15 noviembre se ha celebrado la campaña de concienciación 'Mou TV' en las pantallas de autobuses y Metro de Barcelona; el 13 de noviembre se inauguró una exposición itinerante de fotografías en el metro TMB (parada Pza.Universidad L1) y el domingo se celebrará un acto simbólico conmemorativo en los jardines del Paseo Marítima de la Nova Icaria y el espigón del Bogatell.

En A Coruña, del 9 al 15 de noviembre con la empresa de autobuses urbanos de la ciudad se ha realizado una campaña de comunicación con el cartel en todos los vehículos de la Compañía de Tranvías que circularan por la ciudad. Además, la noche del domingo 15 de noviembre, se iluminará de color naranja la Torre de Hércules y la Fuente de 4 Caminos.

En Vigo y Cangas do Morrazo, se realizarán sendas ofrendas florales en los Monumentos en recuerdo de las victimas viarias. Tendrán lugar en Vigo (Balcón de la C/ Aragon) a las 12,00 horas y en Cangas Do Morrazo (Paseo da Rodeira) a las 13,00 horas, con la asistencia de cinco personas, socios de Stop accidentes en Galicia.

En Madrid, tiene lugar la exposición del cartel del 'Día Mundial' en todas las líneas de los autobuses EMT, desde el 9 de noviembre hasta el 22 incluido; y en Valencia, se iluminará de color naranja el edificio del ayuntamiento de Valencia, así como la Porta de la mar, además de desplegar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de València y emitir un anuncio en las pantallas de los autobuses de la EMT del Día Mundial.

Naciones Unidas ha propuesto para la segunda Década de Acción 2021-2030 alcanzar el objetivo de reducir las muertes y lesiones en las carreteras en un 50% para 2030. España ha logrado en los últimos años situarse en los primeros países que en Europa han conseguido reducir la siniestralidad más de un 50% aunque desde Stop Accidentes reclaman la creación de una Secretaría de Estado en la materia.