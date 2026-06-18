La Subdelegación en Córdoba celebra una jornada formativa sobre la intervención con mujeres en contextos de trata

La Subdelegación celebra una jornada formativa sobre la intervención con mujeres en contextos de trata
La Subdelegación celebra una jornada formativa sobre la intervención con mujeres en contextos de trata - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 18 junio 2026 18:38
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CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba ha celebrado este jueves una jornada formativa y de coordinación sobre la intervención con mujeres en contextos de prostitución y trata, dirigida a profesionales de entidades especializadas y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan con posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, a iniciativa, organizada por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la propia Subdelegación tiene como objetivo "fortalecer la colaboración institucional y mejorar la detección, prevención y atención integral a las posibles víctimas desde un enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género".

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, ha destacado que "la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual requiere una respuesta coordinada, especializada y comprometida por parte de todas las administraciones e instituciones implicadas. Solo trabajando de forma conjunta podremos garantizar una atención integral a las víctimas y avanzar en su protección y recuperación".

También ha subrayado que "esta jornada constituye un espacio de encuentro para compartir conocimientos, fortalecer alianzas y seguir construyendo una red de colaboración que sitúe los derechos y la dignidad de las mujeres en el centro de la intervención".

Durante la jornada se han abordado aspectos clave relacionados con la prevención y sensibilización frente a la trata, el intercambio de buenas prácticas entre administraciones públicas y organizaciones sociales, así como la coordinación de las actuaciones policiales y de las entidades especializadas para ofrecer "una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades de las mujeres afectadas y de sus hijos e hijas menores".

El programa ha contado con la participación de representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y entidades sociales con amplia experiencia en la atención a mujeres en contextos de prostitución y explotación sexual.

La jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Raquel Casado García, y la jefa de la Oficina de Extranjería, Araceli Avilés Mora, han expuesto el procedimiento relativo a las solicitudes y autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa vigente.

Con motivo de esta jornada, ambas responsables han querido poner el acento en la importancia de que las posibles víctimas conozcan los recursos disponibles y puedan acceder a sus derechos. En este sentido, han explicado que "la normativa de extranjería contempla mecanismos específicos de protección para las víctimas de trata que permiten facilitar su regularización administrativa y favorecer su recuperación e integración, siempre desde una perspectiva de coordinación institucional y respeto a sus derechos fundamentales".

Igualmente, han destacado que "la colaboración permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Oficina de Extranjería y las entidades especializadas resulta esencial para ofrecer una respuesta ágil, segura y adaptada a las circunstancias de cada mujer".

La jornada concluye con un coloquio para poner en común propuestas y compromisos para seguir avanzando en la coordinación entre administraciones y entidades, "consolidando una red de trabajo conjunta que contribuya a la protección de las víctimas y a la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual".

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