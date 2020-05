Susana Díaz critica que se "anime al motín" contra el Gobierno y Moreno la acusa de lanzar "bulos"

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha mostrado este miércoles su preocupación por que en España, desde algunas formaciones políticas, se esté animando al "motín" a los ciudadanos contra el Gobierno central, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha pedido que deje de lanzar "bulos" de manera constante, como sobre el número de profesionales sanitarios que han contraído el coronavirus en la comunidad.

Durante el debate que ambos han mantenido en el turno de preguntas al presidente de la Junta durante el Pleno del Parlamento, Moreno ha pedido a Díaz que si realmente quiere ayudar y colaborar para combatir la crisis del coronavirus, no siga extendiendo "bulos", de manera permanente y constante, que hacen "daño a Andalucía". Se ha referido al hecho de que Díaz haya cifrado en 8.000 los profesionales sanitarios contagiados cuando la cifra está muy por debajo.

Asimismo, le ha reprochado que haya dicho que el virus ha sido "más débil" en Andalucía: "Eso no es cierto y ojalá aquí hubiera llegado débil, se asustara con los andaluces y se debilitara". Ha señalado que la realidad es que que el Gobierno andaluz, con sus "errores y virtudes" se ha sabido anticipar a la pandemia y eso es "merecedor de reconocimiento". No obstante, ha pedido a Díaz que si no se lo quiere reconocer al Ejecutivo andaluz, se lo reconozca por lo menos a los profesionales sanitarios y a la sociedad andaluza en su conjunto.

También se ha referido al "bulo" del PSOE-A sobre que la Junta no estaba tramitando los ERTE presentados en la comunidad, cuando se ha tramitado el cien por cien y se han remitido al Ministerio de Trabajo, que es el que "no funciona" y está impidiendo que los trabajadores afectados puedan empezar a cobrar.

Moreno ha pedido a Susana Díaz que no sólo se limite a ser crítica con la Junta, sino que también piense en la responsabilidad que tiene el Gobierno central como mando único durante el actual estado de alarma.

Ante el hecho de que Susana Díaz haya hablado de que la falta de medidas de la Junta para el sector turístico puede suponer una "pérdida reputacional" para Andalucía, Moreno le ha replicado que "pérdida reputacional" ha sido que el Gobierno central decidiera en un principio que las provincias de Granada y Málaga no entraran en la fase 1 de la desescalada junto al resto de provincias andaluzas o que el próximo lunes no puedan pasar a la fase 2, a pesar de cumplir todos los requisitos sanitarios y estar en mejor situación sobre incidencia del coronavirus que otras provincias o comunidades de España.

Ha insistido en que "pérdida reputacional" también es que el Gobierno central no tenga criterios objetivos, coordinados y únicos para todo el territorio nacional a la hora de decidir sobre el paso a las distintas fases de la desescalada.

En cuanto a las explicaciones que Díaz le ha pedido sobre la apertura de las playas andaluzas al baño, el presidente ha señalado que la Junta va a poner en manos de los ayuntamientos recursos humanos y materiales para garantizar que las playas puedan abrir con todas las garantías sanitarias y ha valorado que el Gobierno central haya dado el visto bueno a que puedan abrirse a partir del día 25 como había reclamado la Junta. Asimismo, ha manifestado que existe un informe del CSIC, que no se ha trasladado a las comunidades, donde se pone de manifiesto que los patógenos no pueden desarrollarse por la salinidad del mar y las altas temperaturas, de manera que, según ha apuntado, se sobreentiende que las playas pueden estar fuera de "peligro" de contagios.

Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que la Junta siempre hará su trabajo bajo las directrices que marque el Ministerio de Sanidad.

CLIMA DE "ODIO Y CRISPACIÓN"

Por su parte, Susana Díaz ha expresado su rechazo al clima de "odio y crispación" que se está generando en el país y que tiene como consecuencia escraches en las puertas de casas o pintadas en sedes partido, buscando la "división de la sociedad".

Ha dicho a Moreno que él pilota un barco en el que van todos los andaluces y los socialistas quieren que llegue a buen puerto porque van los empleos y la vida de la gente, y lo que no ayuda es "animar a los ciudadanos al motín o la crispación", algo que el Gobierno andaluz "no encontrará" en la bancada del PSOE-A en el Parlamento andaluz.

Ha querido dejar claro que ella no ha venido a la confrontación, sino a aportar soluciones a las demandas y problemas de los andaluces, y ha recalcado que el PSOE-A no va a entrar en provocaciones. "No va a encontrar en esta bancada la actitud del PP en Congreso de los Diputados, porque creemos que es el momento de ayudar y de arrimar el hombro aunque el Gobierno andaluz no se deje ayudar", según ha trasladado a Moreno.

Asimismo, ha insistido en pedir al presidente que diga si está de acuerdo o no con la prórroga del estado de alarma. "Si cree que el estado de alarma no es bueno para Andalucía dígalo abiertamente", ha pedido a Moreno, a quien ha preguntado quién va a asumir la responsabilidad en caso de que se levante el estado de alarma y haya movilidad de ciudadanos de otras comunidades a Andalucía y ello suponga rebrote de contagios.

En relación con la apertura de las playas al baño, Susana Díaz ha pedido a Moreno que aclare si su Gobierno va a certificar la salubridad de las playas y le ha advertido de que no puede dejar toda la responsabilidad en manos de los ayuntamientos. "Un mal paso ahí nos llevaría a pérdida reputacional del sector turístico y a un problema sanitario importante", ha advertido.

"Si tiene inseguridad sobre la información, no puede echar la responsabilidad sobre los hombros de los alcaldes", según ha dicho Díaz a Moreno.

En cuanto al asunto de la vuelta a las aulas a partir de septiembre, la dirigente socialista ha manifestado que, en vista de que parece que va a ser necesaria la reducción de la ratio para mantener la distancia de seguridad entre alumnos, la Junta debe aclarar de qué infraestructuras se va a disponer y si se va a contratar a un mayor número de docentes. "Es el momento de dotar de recursos y hacerlo desde la planificación", ha apuntado.