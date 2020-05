Moreno avisa al Gobierno: "Tomar medidas sin contar con Andalucía es una enmienda de totalidad al futuro de España"

Cs defiende su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma "por el interés de los españoles"

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles al Gobierno central de que "cualquier iniciativa, proyecto, medida o decisión sin tener en cuenta a Andalucía es una enmienda de totalidad al futuro de España", algo que, según ha subrayado, no va a permitir.

Así lo ha señalado en el debate con el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, del Pleno del Parlamento, en el que ha insistido en que el Ejecutivo central debe entender que "España no sale sin Andalucía" de esta situación de crisis sanitaria, económica y social.

"El Gobierno tiene que entender que estamos ante un reto épico" en el que hay que construir "entre todos: los andaluces, el Gobierno andaluz, todas las administraciones y la Administración General del Estado", ha subrayado Moreno.

En este sentido, ha dicho no entender que en el reparto de fondos por parte del Gobierno de la nación "no se apueste por Andalucía" y ha señalado que "no ha llegado ni un euro", igual que ha reprochado que "se retrase el proceso de normalización progresiva" a las provincias de Granada y Málaga teniendo "mejores datos que muchas comunidades".

El presidente de la Junta ha situado a las personas como "el objetivo fundamental de cada acción del Gobierno andaluz" ante "la peor crisis económica y social de la historia de Andalucía"; si bien, se ha mostrado preparado contando con "equipos preparados", con un gobierno reformista "capaz de adaptar las necesidades del modelo productivo al nuevo horizonte" y con "la determinación firme" de salir de esta situación.

Tras apuntar que la prioridad es "prevenir la enfermedad, proteger y promover la salud de los ciudadanos", Moreno ha mostrado su "máxima lealtad al Gobierno de la nación, algo "no reñido" con la toma de decisiones en el ámbito económico y social "porque vamos a tener que convivir con el Covid-19".

En este punto, ha llamado la atención sobre los que hacen debate en el Parlamento pero, "luego, incendian ayuntamientos y diputaciones" con sus intervenciones. "Estas serán palabras huecas y una pose electoral que fácilmente los electores y ciudadanos reconocerán", ha advertido.

SERGIO ROMERO

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha defendido el apoyo de su formación a la nueva prórroga del estado de alarma para 15 "por el interés de los españoles" y ha señalado de "incomprensible" que el Gobierno tratara que esta fuera de "más de 30 días. "Menos mal que tenemos en nuestras filas a una líder y mujer de Estado que pone cordura en la política nacional", ha subrayado.

Así tras llamar la atención sobre "decisiones politizadas y desinformación" por parte del Ejecutivo central para "distorsionar el debate político, no rendir cuentas, confundir a comunidades y a la ciudadanía", Romero ha detallado los cuatro principios que rigen en su partido: "utilidad, responsabilidad, lealtad y consenso".

"Día a día en Andalucía comprobamos que estos principios siguen por debajo de los intereses políticos de otras fuerzas políticas, incluso cuando le va peor a Andalucía", ha subrayado. No obstante, ha advertido de que "los andaluces están grabando a fuego quienes están del lado de la reconstrucción y quienes del lado de la destrucción".

Ante esta situación, ha reclamado al presidente de la Junta que blinde "con sus palabras" tres cuestiones para esa reconstrucción de Andalucía: las políticas de salud pública, "la abnegada" labor de los sanitarios y la reformulación de las prioridades.

En esta línea, Romero ha pedido al Gobierno andaluz "un esfuerzo mayor" ante una crisis que, "aunque no va a destruir los cimientos de la sociedad, sí nos vamos a encontrar una situación de postguerra" y esto requiere "reorientar partidas presupuestarias" blindando salud, políticas sociales y educación. "Rescatar a las personas para rescatar la economía andaluza", junto a "no mentir por arañar un voto", ha concluido.