Susana Díaz critica que la Junta, a un mes de la vuelta al cole, "no garantiza seguridad sanitaria ni jurídica"

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este miércoles que cuando apenas falta un mes para que los niños vuelvan a las aulas, una vuelta que estará marcada por la pandemia de Covid, el Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) "no garantiza ni seguridad sanitaria ni seguridad jurídica", una "falta de planificación" que achaca a la "falta de compromiso de la Junta con la educación pública en Andalucía" y porque al presidente, Juanma Moreno, "le da igual todo".

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el equipo asesor en materia educativa del PSOE de Andalucía, Susana Díaz ha lamentado que el Gobierno de Moreno ha tenido "cinco meses para planificar" la vuelta a las clases pero a día de hoy, a pesar de que el PSOE-A le ha pedido planificación y rigor, "no se garantiza ni la seguridad sanitaria para docentes y niños, y tampoco se garantiza seguridad jurídica a quienes tienen que llevar a cabo los protocolos de Covid-19 que se quieren poner en marcha en cada uno de los centros educativos".

"Esa falta de planificación es una falta de compromiso con la educación pública en Andalucía, porque en cinco meses da tiempo a pensar los distintos escenarios a los que uno se podía enfrentar", ha abundado la dirigente socialista.

A su juicio, queda descartado un primer escenario que pasaría por volver a las aulas con absoluta normalidad, mientras que la segunda opción sería la que estamos viviendo ahora con la detección de rebrotes, "que exige de controles sanitarios dentro de los colegios, algo que se tenía que haber programado". Además, cree que también debería tener en cuenta la Junta una tercera posibilidad, que vuelva algún tipo de confinamiento parcial o de otra índole en algún territorio dentro de Andalucía.

Susana Díaz cree que la vuelta al cole requiere de mucha preparación, planificación, rigor y diálogo y consenso con la comunidad educativa pero, por el contrario, "el Gobierno de Moreno no lo ha hecho" por lo que "la característica principal de la vuelta al cole en Andalucía es que no hay ni seguridad sanitaria para quienes tienen que ir a los colegios ni seguridad jurídica para que tiene que llevar a cabo los protocolos sanitarios".

LOS MISMOS DOCENTES QUE EN VALENCIA

La líder andaluza del PSOE-A ha puesto de ejemplo que en la Comunidad Valenciana, "quien lidera la comisión de coordinación es el presidente del Gobierno valenciano, y están también los consejeros de Educación y de Sanidad, mientras no han dicho a los equipos directivos que ellos hagan los protocolos de seguridad sino que se les ha mandado para darle seguridad jurídica a quienes lo recibía". Ha incidido en que además todo se está haciendo dialogando "y se les está poniendo más medios".

Así, critica que el número de docentes que está contemplando la Comunidad Valenciana para reforzar la educación pública sea el mismo que Andalucía, "cuando nuestra población es bastante superior a la población valenciana". Del mismo modo, explica que en la región que lidera Ximo Puig se ha aprobado que la ratio no esté por encima de 20 alumnos para garantizar la distancia social.

"Esa bajada de la ratio a 20 alumnos, si es posible en Valencia, tiene que ser posible en Andalucía, y si es posible poner más profesores en otras comunidades lo tiene que ser en Andalucía, pero te tiene que doler la educación pública y tienes que escuchar con sensibilidad", ha abundado Susana Díaz.

Ha defendido que la Junta de Andalucía y Moreno "no pueden mirar a otro lado y dejar esto a hombros de los directores de los centros y a hombros de los ayuntamientos", sino que "tiene que planificar, tiene que prevenir y que tiene que cuidar de la seguridad sanitaria de nuestros niños, docentes y de los andaluces".

Con todo, Susana Díaz ha pedido al presidente que se siente "de verdad" con la comunidad educativa y que ponga sobre la mesa recursos económicos, "más profesores, bajar la ratio, garantizar las medidas higiénicas y garantizar también algo muy importante que no le hemos escuchado, que no se va a abrir la brecha de la desigualdad en la educación".

Así las cosas, ha recordado que el PSOE-A elevó una moción con una batería de medidas en este sentido en el Parlamento pero que fue rechazada el PP-A y Cs a pesar de que "algunas de las medidas nos las reivindicaba Cs al PSOE-A en la anterior legislatura o el propio Moreno como líder en la oposición". Ahora, están trabajando en una batería de medidas aún más amplia, ya que recogerá también las últimas quejas de docentes, directores, sindicatos y ampas "ante la inseguridad con la que afrontan la vuelta a clase".

"La actitud del presidente no puede ser que le da igual todo, le da igual en qué condiciones se vuelva a la clase, que le da igual si hay seguridad o no en la aula que le dé igual si los niños no van a hacer con la distancia social o no", ha zanjado Susana Díaz.