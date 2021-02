Susana Díaz urge a Moreno a "desautorizar" la actitud "inmoral" de Bendodo de "usar fallecidos para confrontar"

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha abogado este miércoles por que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "desautorice cuanto antes" la actitud "inmoral" que, a su juicio, protagonizó este pasado martes el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, de "usar a los fallecidos" por la pandemia de Covid-19 "para enfrentar y buscar la confrontación" con el Ejecutivo central.

En una atención a medios en el Parlamento tras reunirse con miembros de asociaciones de Alzheimer, Confeafa, la dirigente socialista ha criticado así las declaraciones que este martes realizó Elías Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde, tras alcanzar Andalucía el registro más alto de fallecimientos por Covid en un solo día en lo que va de pandemia, cuestionó "cuántas muertes tiene que haber para que el Gobierno deje a las comunidades autónomas que podamos tomar decisiones".

Susana Díaz ha aseverado que el presidente de la Junta "no puede consentir" esa "actitud" del portavoz del Gobierno andaluz en un día "con 106 muertos" en Andalucía por la pandemia, "con tantísimos contagiados, con gente que lo está pasando mal".

La secretaria general del PSOE-A ha asegurado que, "cuando los ciudadanos están agotados, cansados, hastiados, no pueden más", nadie entiende "encontrarse a políticos que de esa manera usen a los fallecidos para enfrentarse, para buscar la confrontación entre gobiernos".

"Esta tierra no merece eso", ha sentenciado Susana Díaz antes de abundar que espera que Juanma Moreno "desautorice cuanto antes esa actitud y no tengamos que volver a vivir un espectáculo tan bochornoso" en esta situación de pandemia, cuando tanta gente "lo está pasando mal", al tiempo que ha sentenciado que "actitudes como las de ayer" de Bendodo "no son tolerables en la sede de la presidencia del Gobierno andaluz".

Sobre la situación de la pandemia en Andalucía y al ser preguntada por las posibilidades de recuperar una mayor movilidad territorial en Semana Santa, Susana Díaz ha comentado que lo que tiene ella ahora "en la cabeza es salvar vidas, salvar familias", y se ha mostrado convencida de que, "cuanto antes se tomen todas las medidas que haya que tomar, seguramente recuperaremos la normalidad".

Ha agregado que, "si hay dinero, se pueden contratar más rastreadores, más profesionales sanitarios, se pueden poner más ayudas a la hostelería, la cultura, el comercio, podríamos salir antes" de esta crisis, pero ha lamentado que, en Andalucía, se opta por "políticas que van en sentido contrario" de lo que se hace en Europa al, por ejemplo, priorizar tener superávit en las cuentas públicas, según ha agregado.

"Cuando llegue marzo estaremos mejor si ahora hacemos lo que hay que hacer", ha continuado Susana Díaz, que pide a la Junta "sentido común" y "mesura", al tiempo que ha dicho que no comprende que el presidente Moreno "esté visitando quirófanos vacíos y camas vacías" mientras "la gente en los barrios esté horas y horas en las puertas de los centros de salud", porque "esa es la realidad", al igual que la de "la gente llamando por teléfono" para pedir cita médica y que "te den una para marzo", según ha incidido.

La expresidenta de la Junta ha insistido en pedir al Gobierno andaluz que "ponga todos los recursos que tiene a su alcance para salvar vidas, para proteger a las personas, a los negocios, para hacer lo que tiene que hacer y que no está queriendo hacer", porque "seguramente" si se actúa así "nuestra normalidad va a llegar antes, y el escenario en el que estemos en marzo será mucho mejor, las circunstancias serán muy favorables y podremos estar viviendo de otra manera".

MEDIDAS ANTES QUE "PARAR ANDALUCÍA"

"Si no se hace nada, ya sabemos que no será mejor", ha argumentado Susana Díaz, que ha cuestionado que el presidente de la Junta quiera "que todo el mundo se meta en casa, que se pare Andalucía" como si no pudiera tomar "algunas medidas que están en su mano antes" de llegar a ese extremo, como "poner más profesionales, más rastreadores, que la gente se pueda hacer PCR".

La dirigente socialista ha apuntado que tiene "la sensación" de que el presidente andaluz no quiere "hacer nada para que nadie me diga nada y que me lo arregle Pedro Sánchez", algo que ella entiende que "no es de recibo".

En esa línea, ha razonado que, si Juanma Moreno "quería tener la autonomía" del Gobierno andaluz "para gestionar la pandemia", ahora debe "tomar las medidas que tiene que tomar y no parar Andalucía", cuando su "responsabilidad es poner medidas sobre la mesa que refuercen el sistema sanitario, que refuerce a los profesionales, a los rastreadores, que le permitan a la gente ir al médico y que ayuden a la hostelería, al comercio y que cuanto antes salgamos de esta" crisis, según ha concluido.