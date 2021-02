Adelante afea a la Junta su "política basura" de "utilizar los muertos por Covid para sus beneficios partidistas"

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles a la Junta que abandone su "política basura", porque "Andalucía no se merece un Gobierno andaluz que utilice los muertos por Covid para sus beneficios partidistas".

Así lo ha aseverado el portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento, Guzmán Ahumada, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza en la que ha criticado las declaraciones que este martes realizó el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), quien, tras alcanzar Andalucía el registro más alto de fallecimientos por Covid en un solo día en lo que va de pandemia, cuestionó "cuántas muertes tiene que haber para que el Gobierno deje a las comunidades autónomas que podamos tomar decisiones".

El portavoz de Adelante ha tachado de "inaceptables sin matices" esas declaraciones de Bendodo, a quien ha urgido a "abandonar de manera inmediata el trumpismo y estilo Ayuso y Casado", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al líder nacional del PP, respectivamente.

Guzmán Ahumada ha subrayado que "no estamos para discursos incendiarios ni irresponsables", y que "el Gobierno andaluz debe dejar la política basura y debe ponerse a gobernar, y tiene recursos y herramientas para frenar la tercera ola" de la pandemia, que "debe ser la máxima preocupación del Gobierno de la Junta, desde el presidente hasta el último consejero", ha abundado.

Ha agregado que, "además de irresponsables e incendiarias", dichas declaraciones de Bendodo "son un ejercicio más de cinismo, ya que sólo dos meses atrás, el mismo consejero de Presidencia, el mismo portavoz del Gobierno de la Junta, hacía un llamamiento a salvar la Navidad, tomando medidas precipitadas" de las que "hasta ahora no hemos escuchado ni un ápice de autocrítica" por parte del Ejecutivo andaluz, según ha puesto de relieve.

Tras insistir en que "estamos hablando de una bajeza moral, de una política basura con la que Andalucía no gana nada", Guzmán Ahumada ha sostenido que la Junta "debe dejar de esconderse una y otra vez", y de utilizar "armas totalmente impropias de un gobierno que viene a representar supuestamente el cambio, la regeneración", y, en vez de eso, "debe ponerse a gobernar y debe arremangarse para solucionar los problemas de los andaluces, para lo que tiene herramientas y recursos suficientes", según ha insistido.

CIERRES PERIMETRALES Y DE ACTIVIDAD NO ESENCIAL EN MUNICIPIOS ANDALUCES

En esa línea, ha aseverado que "el plan que actualmente tiene en marcha la Junta para contener la tercera ola no funciona", y, por ello, desde Adelante reclaman al Gobierno de Juanma Moreno que "actúe de forma inmediata, cerrando perimetralmente todos los municipios de Andalucía y la actividad no esencial", así como que, a la vez, "lleve a cabo de forma inmediata la apertura de la Atención Primaria, el refuerzo real del personal hospitalario, la mejora en los rastreos y las PCR", donde Andalucía sigue "estando a la cola", según ha abundado.

De igual modo, desde Adelante reclaman a la Junta la puesta en marcha de "un fondo de rescate para las pymes y autónomos", porque "presume de tener un superávit que se acerca a 1.000 millones de euros cuando cierre el ejercicio" de 2020, según ha incidido.

Tras insistir en que el Gobierno de la Junta "tiene que respetar a los andaluces fallecidos por esta pandemia", y que "Andalucía no puede permitirse un gobierno que sigue las órdenes de Ayuso y Casado", el portavoz de Adelante ha puesto de relieve que los datos de la incidencia del coronavirus en la comunidad "han empeorado en este enero mucho más" que en otras regiones y "el doble prácticamente de lo que ha empeorado en el conjunto del Estado", por lo que el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) "debe actuar ya, hablar menos y hacer más".

Sobre la petición que realiza la Junta al Gobierno central de permitirle adelantar la hora de entrada en vigor del toque de queda nocturno a las 20,00 horas, Guzmán Ahumada ha comentado que "posiblemente sea necesario", pero ha apostillado que "primero habrá que agotar las herramientas de las que se dispone" en la comunidad autónoma, porque "lo que está claro es que el plan que actualmente se está utilizando" por parte de la Junta "no está sirviendo para contener la ola y el número de contagios".

Junto al "cierre de todos los municipios y de la actividad no esencial" en Andalucía, desde Adelante demandan también a la Junta que imponga el "teletrabajo para todos los empleados y funcionarios" de la administración autonómica para "evitar desplazamientos y contacto entre personas", así como que establezca "la educación 'on line' en aquellos sectores que no generan tantos problemas para la conciliación, como Bachillerato, Formación Profesional y, sobre todo, la universidad", sector este último desde donde "se lo están clamando" a la Junta, según ha aseverado.

De igual modo, Adelante pide a la Junta "la apertura de la Atención Primaria" y un "plan de choque para compensar las pérdidas que tienen las empresas por las restricciones" impuestas para contener la pandemia.

Son "cinco herramientas que podría tener" la Junta que, en cambio, según ha criticado Guzmán Ahumada, "sigue con la cantinela de que los muertos en Andalucía son básicamente porque de 20,00 a 22,00 horas podemos estar en la calle, en un ejercicio de cinismo y de baja moral impresionante", según ha denunciado.