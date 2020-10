Susana Díaz urge a Moreno medidas para no seguir "a remolque" de la pandemia y un debate monográfico sobre fondos UE

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, ha urgido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "ponga los pies en el suelo" y que adopte medidas contra el Covid-19 para que Andalucía no siga "a remolque", al tiempo que le ha reclamado un debate monográfico en el Parlamento sobre los fondos europeos que están por venir para consensuar entre todos los proyectos que puedan ser objeto de esas ayudas.

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se está celebrando en el Parlamento, donde ha advertido al jefe del Ejecutivo andaluz que si quiere el apoyo de los socialistas para reclamar al Gobierno 23.000 millones de fondos europeos, que "con transparencia y con rigor, haga un debate monográfico en el Parlamento, traiga los proyectos y los debatamos y consensuemos".

Susana Díaz, que ha garantizado que la oposición que hace el PSOE en Andalucía "no se parece en nada" a la que practican Vox y el PP en el Congreso, ha asegurado que los socialistas andaluces "queremos ayudar" y que es un partido de gobierno y comprometido con Andalucía "por encima de cualquier interés partidario".

De hecho, también le ha trasladado al presidente que si quiere el apoyo del PSOE-A para el Presupuesto autonómico para el 2021, las cuentas deben apoyar el empleo, la educación y la sanidad públicas, "si eso va de verdad, aquí estaremos implicados", esto tras recordar que los socialistas llevan meses recorriendo Andalucía y lo que piden los andaluces es "que todos estemos a la altura".

Asegura que estarán unidos por Andalucía siempre que haya "transparencia, sinceridad, rigor y siempre que se ponga la igualdad de todos los andaluces por delante de los intereses de unos pocos".

VE FALTA DE LIDERAZGO EN MORENO

Ante la situación que atraviesa Andalucía por el Covid-19, Susana Díaz ha dicho que echa en falta que Moreno "tenga arrojo y liderazgo para ponerse al enfrente de la situación, para decir la verdad y poner encima de la mesa medidas urgentes que den seguridad, certidumbre y nos protejan a todos".

Y es que, como ha criticado, Moreno "presume de anticipación pero ha ido a remolque" o presume de prudencia pero gestiona "a golpe de ocurrencia", como cree que ha ocurrido con las medidas aplicadas en Granada. "La situación ya no admite ni demoras ni errores", ha dicho Susana Díaz antes de alertar de la situación de "caos" que se vive en la sanidad y en la educación andaluza.

Ha afirmado que la realidad de los andaluces "dista mucho" con el discurso que ha pronunciado Moreno, así como que en esta segunda oleada las políticas de prevención, prudencia y vigilancia de las que hace gala la Junta "han fracasado". "Anunció que todo estaba controlado y no hemos controlado nada, las cifras de contagios incrementan a niveles alarmantes día a día y mantienen un discurso de autocomplaciencia", ha censurado.

Además, ha advertido de que "algunos intentan erosionar los servicios públicos con la excusa del Covid", mientras todos los andaluces "apuestan por que la salida de esta crisis debe ser reforzando los servicios públicos, especialmente la sanidad".

Sobre el consenso que ha reclamado el presidente de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra el lunes, Susana Díaz ha afeado que en todas las que se han celebrado durante el estado de alarma, "no ha habido ni una llamada previa a la oposición". "El consenso no se pide, se practica siempre, cuando uno piensa que las cosas le van bien y cuando no", ha apostillado.

Además, la líder socialista ha advertido de este debate "llega tarde" y lo hace coincidiendo con el debate de la moción de censura de Vox en el Congreso, "esa ultraderecha que le mantiene en el Gobierno y le hace rehén". Por eso, cree que la imagen de moderación que intenta trasladar Moreno al tiempo que pacta con Vox, "es incompatible".

De hecho, también ha recalcado que "la violencia de género no es violencia intrafamiliar" y que "hace mucho tiempo que esta sociedad superó que lo que pasa dentro de casa no es cosa de casa porque son las vidas de las mujeres". "Entiendo son rehenes de quienes tienen la sartén por el mango", ha lamentado para advertir que las mujeres "no tienen culpa de que usted, para ser presidente, necesite votos de los que las señalan y llama chiringuitos".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Sobre la situación de la pandemia, Susana Díaz ha recalcado que la situación sanitaria en Andalucía "ha empeorado desde que la Junta tienen mando único", apuntando que a tasa "se ha disparado en un 573%" mientras "somos la última comunidad en test PCR de todo el país".

"Vaya a los centros de salud y a los hospitales para conocer qué pasa porque usted tiene que solucionarlo", ha espetado al presidente, antes de reclamarle que "no se escude en el Covid para convertir la salud andaluces en el negocio de unos pocos".

Así, ha preguntado al presidente a qué a destinado los más de 3.000 millones que ha aportado el Gobierno central a Andalucía para combatir la pandemia porque "no está ni en más médicos, ni en enfermeros, ni en abrir centros de salud, ni en las urgencias, PCR o rastreadores".

En materia de educación, Susana Díaz ha acusado al Gobierno andaluz de haber puesto "de acuerdo a toda la comunidad educativa" en considerar "errónea" la hoja de ruta de la Junta, y en esa línea ha sostenido que "si los niños han vuelto a clases es porque docentes y directores se han echado el curso a sus espaldas, porque los han dejado solos frente al Covid".

Ha incidido en que el inicio del curso ha coincidido con la Consejería de Educación inmersa en "un caos organizativo y normativo, con delegados que han llegado a durar cinco horas en su cargo", y ha definido como "desastroso" el resultado de esa vuelta presencial a las aulas, mientras ha trasladado a Moreno que, "si quiere un Pacto por la Educación, devuelva los recursos que ha quitado a la educación pública en Andalucía para dárselos a la privada y nos sentaremos a hablar".

"Gobernar en crisis es muy complicado, me pongo en su papel, pero lo que recibe del Gobierno de Pedro Sánchez no es lo que nosotros recibimos de Mariano Rajoy, que nos obligó a hipotecar el país para rescatar a los bancos", ha añadido Susana Díaz antes de recordar que Sánchez "ha protegido con los ERTE el empleo de 450.000 andaluces, a 755.000 trabajadores protegidos por prestaciones sociales, o a 290.000 autónomos andaluces han recibido alguna prestación".

Frente a eso, critica que la Junta "lo que ha hecho es mucha propaganda e improvisación", para reclamarle que "ponga los pies en el suelo y vea la realidad de lo que está pasando la gente en Andalucía".

"SOBREPASADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA"

Posteriormente, en su segundo turno y tras la primera réplica de Moreno, Susana Díaz ha criticado que el presidente de la Junta ha tardado "cinco horas y media en reconocer la realidad, que estamos sobrepasados en la Atención Primaria en Andalucía", y que "el viernes se van a reunir de urgencia porque puede que tengan que tomar decisiones graves" por parte del Gobierno andaluz.

De igual modo, ha acusado al presidente de "quitarse el traje de moderado" en su réplica, y le ha espetado que ella "no estuvo callada durante la pandemia". "Estuve pariendo y criando", ha apostillado antes de poner de relieve que, cuando el presidente le convocó en San Telmo el pasado mes de marzo, en vísperas de la declaración del estado de alarma, ella acudió pese a estar de permiso por maternidad, porque entendía que su responsabilidad era ponerse a disposición de los andaluces.