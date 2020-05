Susana Díaz vería "muy bueno" un apoyo de Cs al Gobierno "más estable en el tiempo"

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este martes que sería "muy bueno" que el apoyo que Ciudadanos (Cs) brindó al Gobierno de Pedro Sánchez para prorrogar el estado de alarma hace dos semanas no quedara como algo "coyuntural" y fuera "más estable en el tiempo", pensando primero "en España" por encima de en los intereses partidistas.

Así lo ha defendido la líder de los socialistas andaluces en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha apoyado la nueva prórroga del estado de alarma por un periodo aproximado de un mes que el Gobierno quiere que el Congreso de los Diputados respalde esta misma semana.

Susana Díaz ha argumentado que el Gobierno está pidiendo esa nueva prórroga del estado de alarma vinculado a la crisis sanitaria del coronavirus "por nuestra vida, nuestra salud y nuestra protección", y ha señalado que cuando un ejecutivo se enfrenta a una "pandemia mundial que se va a llevar a miles de persones por delante" lo tiene que hacer "con generosidad y responsabilidad".

A su juicio, "eso es lo que está demostrando el Gobierno" del PSOE y Unidas Podemos, y se ha preguntado que, si se está ante "una oportunidad" para que España salga "mejor" de esta crisis, por qué los partidos políticos "no damos lo mejor de nosotros" y "ponemos los intereses de España y de la gente por delante de nuestros propios intereses".

Según ha continuado la secretaria general del PSOE-A, "queda un mes más para que la desescalada sea segura", y "la gente necesita seguridad de que va a volver a su vida cotidiana; esperanza de que esto va a tener futuro y de que va a salir en mejores condiciones de lo que hoy pensamos, y necesita también que lo hagamos unidos", y Susana Díaz cree que "esa lección la tendríamos que dar todos los políticos el tiempo que dure esta crisis", pero, según ha lamentado, "no está siendo así".

SE PUEDE "PONER EN PELIGRO A MUCHA GENTE"

Para Susana Díaz, si no se prorroga el estado de alarma como solicita el Gobierno, "vamos a poner en peligro a mucha gente", porque, al día siguiente de que se levanten esas restricciones de movilidad vinculadas a esa situación, habrá ciudadanos que "van a poder salir libremente y venirse a playas de Andalucía, Valencia o Galicia, o a pueblos del interior que no han tenido ningún caso" de coronavirus, como, según ha añadido, ocurrió en la víspera de que se decretara el estado de alarma.

"Y cuando eso pase, ¿quién va a ser el responsable de que eso suceda?", se ha preguntado Susana Díaz, quien ha opinado que los partidos deberían "estar pensando en eso, y no en si araño medio punto" de intención de voto o de "si las elecciones me van a ir de una manera o de otra".

Así las cosas, la dirigente socialista ha incidido en que en este contexto "estamos hablando de España; de que los españoles necesitamos la seguridad de que cuando terminen las medidas de restricción de la movilidad es porque no se va a poner en peligro la vida de los españoles; que si mañana no hay estado de alarma es porque uno va a poder viajar tranquilamente sin riesgo de poner en peligro la vida de otras personas".

Ha añadido que "ahora es el momento de la cogobernanza, que es también corresponsabilizarse", porque "en este momento el país necesita lo mejor de sus partidos", al igual que de la "sociedad civil", y "todos deberíamos poner a España por delante de nuestros intereses en este momento".

"Me da rabia que no seamos capaces de hacerlo, porque este país lo merece", ha comentado Susana Díaz antes de añadir que "esperaba y espero que, en estas 24 horas", la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, "mantenga" el gesto de "generosidad" que tuvo con la anterior prórroga del estado de alarma, y que ese apoyo que entonces brindó al Gobierno "no sea puntual", porque a la propia líder del partido naranja "le viene bien porque recupera espacio político de centro derecha", al igual que, en opinión de la líder socialista, le viene bien a Cs, que "se había desdibujado" en la última etapa del liderazgo de Albert Rivera, y "también a España porque le da seguridad de hacer una desescalada con todas las garantías".

"Espero que, en estas 24 horas, (Inés Arrimadas) recapacite y siga poniendo el interés del país por delante de cualquier otro", ha expresado Susana Díaz, quien ha dicho también que no comprende la "carrera desaforada" del presidente del PP, Pablo Casado, "pidiendo que cuanto antes se levante el estado de alarma", y se ha preguntado si el líder 'popular' "se va a responsabilizar de lo que pase a partir de ese momento".

Tras indicar que "todos deberíamos hacer un poco de autocrítica, con humildad, y pensar qué estamos aportando a un país que está dando ejemplo", y de "tener un gesto de patriotismo colectivo y pensar en España en vez de en los intereses de los partidos", Susana Díaz también ha defendido el diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas y la oposición en lo que va de crisis.

Así, ha resaltado que en los dos meses de estado de alarma ya transcurridos se han celebrado diez videoconferencias de presidentes, cuando ella sólo pudo asistir a una en sus aproximadamente cinco años como presidenta de la Junta de Andalucía, y ha señalado que ha habido "conversaciones constantes" por parte del presidente del Gobierno y miembros de su gabinete "con la oposición".

"Cuando uno quiere ayudar, no busca excusas fáciles", ha añadido Susana Díaz, quien ha comentado que en este tiempo ha visto al presidente del Gobierno "sólido en lo que tiene que hacer, convencido de lo que España necesita, y comprometido con la gente".

UNA CRISIS "SIN RECORTES PARA LAS PERSONAS"

Según ha manifestado la secretaria general del PSOE-A, la gran diferencia de esta crisis respecto a otras anteriores es que "es la primera que se hace sin recortes para las personas", y en ese sentido ha valorado que, mientras que "en 2012 tuvimos que rescatar a los bancos; ahora el dinero es para rescatar a las familias, a las personas, a trabajadores y a empresas".

En ese sentido, ha opinado que la respuesta que está dando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a esta situación es la propia de "un gobierno socialdemócrata con una convicción clara de que la prioridad son las personas".

Y eso teniendo en cuenta, según ha añadido Susana Díaz, las "tres vertientes" de esta crisis, que son la sanitaria, la económica y la social, en la que hay que velar por que "nadie se puede quedar atrás".

Respecto a la deriva económica, la dirigente socialista ha opinado que "necesita que el Gobierno impulse el crecimiento y al mismo tiempo la creación de empleo, y en eso se está, sabiendo que los sectores que hoy están sufriendo son muy potentes", como el turismo, del que Susana Díaz se ha mostrado "convencida de que, en cuanto las fronteras se abran y la movilidad se recupere, se va a recuperar rápido", o la hostelería. Y, junto a todo ello, de la crisis del coronavirus se extrae la "lección" de que "hay que mimar la sanidad y la educación pública", según ha concluido.