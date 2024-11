Suspendido y aplazado al lunes el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tras una protesta de interinos y vecinos

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba del mes de noviembre ha sido suspendido este jueves tras una protesta de interinos y vecinos de la barriada periférica de Villarrubia con voces y gritos nada más comenzar la sesión, de manera que en el segundo punto del orden del día el presidente del Pleno y alcalde, José María Bellido, ha tomado la decisión al no poder continuar la sesión con normalidad como consecuencia de las distintas interrupciones. Han sido tres minutos de Pleno, de modo que se retomará el lunes de la próxima semana.

Al respecto, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha expresado que "hoy ha habido un ejercicio nada democrático, que ha sido la presencia de tres autobuses perfectamente organizados con un tema que no es ni competencia municipal, como una justa reivindicación evidentemente, la de un consultorio en la barriada de Villarrubia, pero es competencia de la Junta de Andalucía y en cualquier caso ha sido la actitud de los ciudadanos que han venido al Pleno la que ha impedido desarrollar en condiciones de normalidad".

Según ha detallado a los medios, "en el Pleno anterior sufrimos un caso parecido con otros ciudadanos, reclamando una infraestructura que ya está arreglada, que era el transformador del Colegio Público La Aduana, en la cual el alcalde aplicando el reglamento lo que hizo fue llamarles al orden por tres veces y a la tercera ordenó su desalojo", algo que "fue criticado y bastante contestado por la oposición, diciendo que no se podía echar a ningún vecino del Salón de Plenos".

Así, el edil ha explicado que "aplicando y recogiendo la inquietud que tenían los grupos de la oposición lo que ha hecho hoy ha sido no desalojar a nadie, pero evidentemente el Pleno no se podía desarrollar en las condiciones en las que estábamos", precisando que "incluso antes de empezar el Pleno se han producido golpes en las puertas", por lo que "es una situación bastante desagradable", ha lamentado.

Ante ello, ha señalado que "el alcalde no ha tenido más remedio que suspender el Pleno", a lo que ha agregado que "después de la consulta con el secretario, se ha hecho una junta de portavoces extraordinaria de urgencia, donde se le ha expuesto a los portavoces las dos posibilidades que había para legalmente continuar". "La primera, continuarlo hoy mismo en el momento en que se diera la situación para retomarlo; la segunda, adoptar la decisión ya definitiva de continuarlo a las 48 horas hábiles, tal y como establece la legislación, y volver a retomarlo el lunes", ha relatado.

DECISIÓN "POR UNANIMIDAD"

En este caso, ha apuntado que "los portavoces, por unanimidad, han decidido la segunda opción, no esperar", sino "retomar el Pleno para el próximo lunes", al tiempo que considera "ha sido un ejercicio no democrático", destacando que "durante los cinco años del alcalde ha habido flexibilidad, escuchar la crítica y las protestas, pero una cosa es eso y otra cosa es venir a reventar un Pleno, que es lo que se ha producido en el día de hoy".

Al hilo, el concejal ha mencionado que "hoy mismo hay dos colectivos que, utilizando los cauces legales, habían pedido la palabra para hablar de sus reivindicaciones", en nombre de la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres y de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida. "Dos colectivos que sin tener que recurrir a actitudes no muy acordes al reglamento, perfectamente podían intervenir y exponer su opinión", ha subrayado.

A su juicio, "podría haber pasado exactamente igual con los vecinos de Villarrubia", dado que "aquí se tratan asuntos, aunque no sean estrictamente de competencia municipal", a lo que ha agregado que "cualquier grupo de los que se ha mostrado tan sensible a esas reivindicaciones podría haber presentado una moción y el portavoz de la plataforma que provocara esa moción, en este caso de los vecinos de Villarrubia que reclaman el consultorio, hubiera tenido sus seis minutos correspondientes para hacer las declaraciones oportunas".

"EL PROCEDER A PARTIR DE AHORA"

Además, ha aclarado que "nunca se ha limitado ese ejercicio democrático" y ha abundado en que "la democracia también es la ley y hay que encauzar esas actitudes dentro del reglamento del Ayuntamiento". Por tanto, ha adelantado que "ese va a ser el proceder a partir de ahora: quien venga a reventar un Pleno, no habrá expulsiones", aunque "evidentemente todo el mundo puede venir a manifestarse, a protestar y a expresar su opinión", algo que "va a seguir pasando sin absolutamente problemas", pero "el alcalde se verá obligado nuevamente, las veces que haga falta, a suspender el Pleno y se aplicará lo que legalmente proceda".

Así, espera que "esta llamada de atención sea suficiente para que no se repitan este tipo de situaciones", a la vez que ha subrayado que no tienen intención de "celebrar los plenos a puerta cerrada", precisando que "según el reglamento vigente no es posible". "Los plenos son abiertos", ha apostillado.

Y en relación con la manifestación de vecinos, ha recordado que "es una protesta contra una reivindicación que no es municipal y el Ayuntamiento cedió el suelo a la Junta de Andalucía para construir ese consultorio".

LA OPOSICIÓN

Mientras, desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha declarado que "la respuesta del alcalde, fuera de sí ante los vecinos de Villarrubia, ha mostrado su nula capacidad de empatía con quienes reivindican su derecho a una asistencia sanitaria pública digna".

En su opinión, "una respuesta incomprensible por parte del alcalde" al "suspender un Pleno porque los vecinos pidan poder leer un manifiesto de un folio pidiendo un centro de salud en Villarrubia". "La suspensión ha sido una respuesta totalitaria y absolutista", ha remarcado, para indicar que "ha sido una falta de respeto a la Corporación municipal y a la ciudadanía en general".

Además, ve "incomprensible el anuncio del portavoz del PP de hacer lo mismo en futuros plenos". "Se reafirman en el error y sientan un mal precedente", ha manifestado el edil, quien cree que "podríamos estar continuamente suspendiendo plenos y el siguiente paso de Bellido podría ser cerrar las puertas a la ciudadanía como hizo José Antonio Nieto".

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha manifestado su "malestar" ante la suspensión. "Un día más se constata la falta de empatía y escucha del alcalde y su equipo de gobierno", ha advertido, para apuntar que "la suspensión no es más que otra muestra de la falta de sensibilidad del alcalde hacia la ciudadanía".

Desde la coalición de izquierdas han reprochado que esta actitud supone "limitación a la libertad de expresión de los vecinos, que acuden a este espacio, la casa de toda la ciudadanía, a pedir respuestas y soluciones a sus necesidades". "Es inadmisible que se silencie a quienes tienen demandas legítimas en un espacio que debe ser de diálogo y participación", ha subrayado Hidalgo.

Ante ello, ha exigido al regidor que "dialogue y se reúna con los vecinos de Villarrubia, así como con los de Moreras, quienes también tienen demandas legítimas que necesitan ser atendidas".

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que "el alcalde, sin mediar palabra, ha dicho que se suspende la sesión y ha salido literalmente huyendo, seguido de sus 13 concejales". A su juicio, "es increíble que se pueda mantener esa actitud, impedir a la gente protestar y reclamar lo que corresponde justamente".

"Hemos vivido plenos que se han interrumpido innumerables veces y el alcalde ha tenido paciencia infinita", pero ha cuestionado "hoy por qué no". "Quizás porque trabaja más para Juanma Moreno que para la gente de su ciudad", ha comentado, entre otros aspectos, asegurando que "es impresentable lo vivido e injusto con los ciudadanos", y cree que "es un primer paso para terminar prohibiendo el acceso a plenos".