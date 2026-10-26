Telefónica muestra en el Congreso de IA de Andalucía sus avances en inteligencia artificial

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GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica participa en el IV Congreso de Inteligencia Artificial (IA) de Andalucía, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía, que se celebra del 26 al 28 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Bajo el lema 'Technology that serves. People who lead', el encuentro reúne a representantes institucionales, expertos nacionales e internacionales, investigadores, universidades, empresas tecnológicas y profesionales del sector público para analizar los avances en inteligencia artificial (IA), compartir experiencias e impulsar la colaboración en torno a una tecnología que está transformando la economía y la sociedad.

Joaquín Segovia, director de Territorio Sur de Telefónica España, destaca: "En Telefónica tenemos el claro propósito de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos, las instituciones y las empresas a las tecnologías digitales por lo que IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía es el escenario perfecto para compartir cómo estamos transformando el sector de las telecomunicaciones con más y mejores servicios y cómo habilitamos a otras organizaciones para dar este salto".

En este marco, Telefónica participa en dos mesas redondas en las que aportará su visión sobre los retos y las oportunidades que plantea la inteligencia artificial.

La primera, titulada 'De las IA-Factorías a las GigaFactorías. Construyendo la infraestructura soberana de la IA europea', cuenta con la participación de Carlos Rabazo, gerente de Transformación Digital y Ecosistemas de Innovación de Telefónica España. Su intervención aborda esta cuestión desde la perspectiva de las gigafactorías, en el contexto del desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial en Europa.

La segunda mesa redonda, 'La revolución de la IA en el sector Telco', analiza cómo las empresas de telecomunicaciones están incorporando la inteligencia artificial a sus propios procesos y contribuyendo a que otras organizaciones adopten esta tecnología. Juan Delgado Díaz-Pache, gerente de Estrategia de IA y Automatización de Telefónica España, participa en el debate para compartir la visión de la compañía sobre esta transformación.

SOLUCIONES DE IA APLICADAS A LA SALUD Y LA EDUCACIÓN

Además, Telefónica cuenta con un espacio expositivo en el que los asistentes podrán conocer distintas soluciones que muestran el potencial de la inteligencia artificial para responder a necesidades concretas.

Entre ellas se encuentra Tucuvi, cuidador virtual inteligente que ayuda a las personas mayores a mantener su autonomía y vivir de forma independiente en sus hogares. También se presenta Torax, una solución basada en el análisis de imágenes médicas que contribuye al diagnóstico y a la priorización de casos clínicos, así como Mathew, herramienta educativa que utiliza IA para personalizar el aprendizaje, adaptar los contenidos y ofrecer asistencia interactiva a estudiantes y docentes.