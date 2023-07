Temen tener que devolver dos millones a la Junta si no acaban a tiempo las obras del entorno de la Catedral de Jaén

JAÉN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PP-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén ha mostrado su temor a tener que devolver dos millones de euros a la Junta de Andalucía si no puede acabar a tiempo el proyecto de mejora del entorno urbano de la Catedral de Jaén y su conjunto histórico, que se está llevando a cabo con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén.

La portavoz del equipo de gobierno, Mónica Moreno (PP), ha indicado que el Ayuntamiento de Jaén está en "riesgo cierto" de perder este dinero ya que el plazo de ejecución expira el 30 de septiembre y el proyecto no está terminado, lo que supondría para el Consistorio tener que asumir el coste del mismo.

Moreno, que ha responsabilizado de ello a la "nefasta gestión" de esta subvención por parte del anterior gobierno local (PSOE-Ciudadanos), ya que "dejó sin ejecutar el 50 por ciento del proyecto" y ahora quedan dos meses para que venza el plazo de ejecución.

Además, ha señalado que "la otra mitad del proyecto se ha llevado a cabo de forma bastante mejorable, ya que no ha contentado a los vecinos de la zona ni durante su inexplicablemente extensa ejecución, ni con su resultado final".

"Nos encontramos con la posibilidad de tener que asumir por completo una intervención que tiene una mitad sin acometer y la mitad que está hecha no ha contentado a nadie", ha subrayado la edil. Ha añadido que se trata de un proyecto de "todo o nada, si no está hecho y justificado en la fecha límite tendrá que asumirlo por completo el Ayuntamiento, poniendo de sus recursos dos millones de euros que no tiene".

Las obras que se han llevado a cabo en la Plaza de Santa María y calles aledañas, de las que ha sido promotor el Ayuntamiento, han corrido a cuenta de esta financiación, que se otorgó en diciembre de 2021, desde entonces, según Moreno, "se ha vivido un reiterado historial de retrasos en la ejecución de estas intervenciones".

Ha apuntado que del global del proyecto no se han llevado a cabo acciones como la adecuación de vacíos urbanos, el plan de descontaminación visual, la mejora de fachadas con unificación de colores, la eliminación del cableado aéreo, la mejora de la cartelería publicitaria de los comercios la de las zonas verdes y ajardinadas aledañas, así como actuaciones en el Palacio del Condestable Iranzo y la iluminación ornamental de varios edificios singulares, que, condicionadamente, también estaban incluidas en las acciones del proyecto.

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio, María Espejo (JM+) ha dicho que ya están "trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía" y van a "hacer todo lo posible por ejecutar la totalidad del proyecto y no tener que devolver esos dos millones de euros".