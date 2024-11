Temporal.- Junta defiende "gran gestión", "anticipación y coordinación" ante las DANA, que han afectado a 456 municipios

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este miércoles en el Parlamento la "gran gestión" que se ha hecho por parte de la Junta ante la situación de emergencia que ocasionaron las DANA de finales de octubre y mediados de noviembre, con "anticipación y coordinación". Ha señalado que ambos temporales han afectado finalmente a 456 municipios (ayuntamientos y ELAs).

Durante una comparecencia ante el Pleno del Parlamento para dar cuenta de la gestión ante las DANA que han azotado a la comunidad, el consejero ha mostrado su preocupación por el tono de las intervenciones de los grupos de la oposición "porque no están a la altura del comportamiento político para hacer frente a una emergencia" y se han dedicado a lanzar "falsedades y mentiras". "Han venido a verter porquería", ha dicho de la oposición.

El consejero ha indicado que, durante las DANA, se ha demostrado que la seguridad de los andaluces "es una verdadera prioridad" para el Gobierno autonómico. Ha querido expresar su agradecimiento al "incansable trabajo de todos los profesionales y voluntarios", así como a la ciudadanía por su actitud "responsable" y comportamiento "ejemplar".

Ha manifestado que se ha comprobado que la decisión de creación de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Andalucía ha sido "un gran acierto, ya que reforzará y avanzará aún más en la seguridad de los andaluces". "Creo que se ha hecho una gran gestión de las emergencias durante el temporal", ha indicado el consejero, quien ha apuntado que ha sido fundamental la prevención y "anticipación".

Ha dicho que Andalucía ha sido además un verdadero ejemplo "a nivel nacional" en coordinación, cooperación y colaboración entre administraciones, tanto con el Gobierno central como con los ayuntamientos.

Ha indicado que Andalucía es además la única comunidad autónoma que tiene actualizado el Plan Territorial de Emergencia a toda la nueva normativa en esta materia, lo que es fundamental ante cualquier contingencia. Según Sanz, ha sido fundamental también sumar esfuerzos en la cobertura de la activación de los planes locales de emergencia.

Ha dicho que, actualmente, el 97 por ciento de la población, está cubierta por planes de emergencias locales.

"Y ahora toca ayudar para reconstruir todos los daños", según ha señalado Antonio Sanz, quien ha querido dejar claro que "no habrá ayuntamiento que se haya visto afectado que se quede fuera de los ayudas".

La Junta ha elevado a un total de 456 entidades locales las afectadas por las DANA y las ayudas se situarán en 20 millones, y se podrán solicitar después de que el BOJA haya publicado el listado de municipios declarados en situación excepcional. El paquete total de ayudas que se pondrán a disposición de los andaluces para paliar los daños ocasionados por las DANA ascenderán a 90 millones de euros: 57 millones para el campo andaluz; 20 millones para los ayuntamientos; 11 millones para arreglar carreteras, y dos millones para solventar daños en centros educativos.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS Por su parte, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha manifestó que la prevención funcionó con la segunda DANA, la que llegó el 13 de noviembre, y los ciudadanos estuvieron concienciados, porque la Junta hizo lo "correcto" y dio cumplimiento a su responsabilidad y obligación, lo que no es "nada extraordinario". En cambio, en la primera DANA del 29 de octubre, según ha señalado, la Junta "no hizo nada" y más bien hizo un "manzón", aunque es cierto que no cayó el agua que cayó en municipios de Comunidad Valenciana.

Ha indicado que, sin tener aún el procedente de lo ocurrido en Valencia, la Junta "no adoptó ninguna medida preventiva" con la primera DANA, ni ordenó el desalojo de ciudadanos en zonas de riesgo ni decidió la suspensión de las clases y muchos profesores se encontraron con colegios inundados. "La forma en la que se afrontó la primera DANA fue tras irresponsanle como la del Gobierno de Comunidad Valenciana", ha dicho.

La diputada de Vox Purificación Fernández ha calificado de una "temeridad" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya dicho que la gestión de la DANA en Andalucía ha sido un "éxito". Ha indicado que, por ejemplo, la situación de emergencia "no se activó" en la primera DANA, de 29 de octubre, y que afectó a varios municipios de la provincia de Málaga y decenas de personas tuvieron que ser rescatadas, mientras que el personal docente "no recibió ninguna instrucción".

Ha manifestado que la fase de emergencia "falló" y la de recuperación está dejando "mucho que desear".

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha manifestado que aunque en Andalucía, la situación de DANA se ha afrontado "mejor" que en la Comunidad Valencia, hay "cosas que se podrían mejorar" para evitar los "cuantiosos daños" que se han producido en varias provincias. Ha pedido a la Junta que adecue los planes de emergencia a la nueva realidad climática y se incremente el número de bomberos.

El diputado del PP-A Erik Domínguez ha criticado que los grupos de la oposición se dediquen a "confrontar" con una asunto de tanta importancia, y ha defendido la gestión de la Junta en las dos DANA. "Ha habido anticipación y coordinación, santo y seña del Gobierno andaluz", según Domínguez.

En su turno de réplica a los grupos, Sanz ha acusado a los partidos de la oposición de intentar "destruir la acción de todos los profesionales de emergencias, lo que no es aceptable". "No han entendido de que va esto de las emergencias, lo lamento", ha indicado el consejero, quien ha reprochado las críticas de la oposición, sobre todo, cuando ha habido "apoyo" a las actuaciones de la Junta tanto de la Delegación del Gobierno central en Andalucía como de alcaldes de todos los partidos.

"Es una pena que hayan usado la desgracia contra el adversario político; es pueril e indigno que ese sea el comportamiento por parte de algunos grupos", ha dicho Antonio Sanz, quien ha rechazado las "falsedades" de grupos de la oposición sobre que no hubo activación de plan de emergencia con la primera DANA de finales de octubre. Ha dicho que el plan de emergencia para las provincias de Málaga, Granada y Almería se activó a las 17,45 horas del día 28 de octubre.