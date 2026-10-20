El tercer ciclo de la CEJ sobre el Sistema Arbitral de Consumo finaliza con una jornada con empresarios de Linares

Jornada sobre el Sistema Arbitral de Consumo. - CEJ

LINARES (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha celebrado este martes en Linares una jornada sobre el Sistema Arbitral de Consumo, con la que concluye el tercer ciclo para difundir este órgano de mediación para la resolución de conflictos.

El presidente de la patronal, Bartolomé González, ha señalado la importancia de desarrollar este último encuentro en Linares, una ciudad con una larga tradición comercial, y ha reivindicado el papel del comercio de proximidad como motor de actividad económica y empleo y como elemento esencial de la identidad y el desarrollo.

Así lo ha indicado en la apertura de la jornada, organizada en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) y en el marco del convenio de colaboración con la Diputación, a través del área de Servicios Municipales.

Junto a González, han participado el secretario general de ACIL, Jesús Bustos; el vicepresidente segundo y diputado provincial de Relaciones Institucionales, Javier Perales; el director del área de Servicios Municipales de la Diputación, Francisco Lechuga; y el concejal de Obras, Bomberos, Comercio y Hostelería de Linares, Miguel Ángel Rentero.

El presidente de la CEJ ha agradecido la colaboración de la Diputación y de ACIL para acercar esta herramienta al empresariado y ha destacado el significado especial de una cita con la que termina el tercer ciclo de encuentros empresariales desarrollado gracias al convenio con la Administración provincial.

Este programa ha permitido que más de 450 empresarios y empresarias hayan participado en alguna de las sesiones, "reflejo del interés del tejido empresarial por conocer instrumentos que contribuyan a mejorar sus relaciones con los consumidores", según ha informado la Confederación.

Al respecto, González ha incidido en que la confianza del consumidor constituye uno de los principales activos de cualquier negocio y que también se construye "a través de la manera en que las empresas responden cuando surge una discrepancia".

"Formar parte del Sistema Arbitral de Consumo puede ayudar a los comerciantes a reforzar esa confianza, mejorar la atención al cliente y ofrecer mayores garantías en sus relaciones comerciales", ha manifestado.

De ahí que haya animado a los comerciantes a conocer sus posibilidades y valorar la adhesión a este órgano de mediación como una herramienta que, además de facilitar la resolución de conflictos, representa una vía extrajudicial gratuita y puede convertirse en un elemento diferenciador "que refuerce la imagen de profesionalidad del establecimiento y favorezca la fidelización de los clientes".

La Confederación de Empresarios de Jaén forma parte del Sistema Arbitral de Consumo de la provincia desde su constitución, en 1994, y mantiene su compromiso con la difusión de sus ventajas entre el conjunto del tejido empresarial.

Actualmente, alrededor de 4.000 empresas están adheridas a este sistema en la provincia, una cifra que la organización considera susceptible de ampliarse mediante iniciativas de información y sensibilización como la celebrada en Linares.