El tercer premio, el 90.693, deja medio millón en Montilla y 150.000 euros en Córdoba

Dos niños del Colegio de San Ildefonso cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha dejado medio millón de euros en Montilla (Córdoba), donde se ha vendido, en el número 29 de la calle Corredera, una serie completa (diez décimos), mientras que en la capital cordobesa se han vendido tres décimos, agraciados con un total de 150.000 euros.

En concreto, en el caso de Montilla la suerte la ha repartido la Administración de Lotería número 3, ubicada en el número 29 de la calle Corredera, regentada por Juan Cívico, junto a su mujer, y quien ha destacado a Europa Press que es la primera vez que reparte décimos con premio para este Sorteo de la Navidad, pese a llevar unos 30 años en el municipio, aunque sí han salido de su ventanilla premios de otros sorteos ordinarios en varias ocasiones, incluso con millones de euros.

Al respecto, espera "una continuidad en la suerte" con el Sorteo del Niño, para el que las ventas se animan "con bastante dinamismo", confiando en que se incrementen tras el premio en este sorteo, a cuyas manos desconoce que haya ido a parar, dado que es una administración situada "justo en la calle principal, el centro neurálgico" de Montilla, al lado de entidades bancarias y otras oficinas, a donde acuden tanto vecinos, como personas de otros municipios y turistas. "Es un sitio muy de paso, con muchos clientes", apunta Juan, quien asegura, a la vez que recibe felicitaciones, que se ha vendido "por ventanilla".

En cuanto al paso de la fortuna por la capital, en esta ocasión ha ido a parar en un estanco situado en el número 21 de la Avenida Medina Azahara, con la venta de dos décimos, y en otro estanco del número 31 de la Avenida de la Viñuela, con la venta por terminal de un décimo.

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número ha repartido felicidad en diversos puntos del país, siendo Andalucía una de las más agraciadas con billetes vendidos en toda la comunidad, con el lugar más agraciado en la localidad de Santa Fe (Granada) con más de 25 millones.

En concreto, el premio ha llevado la fortuna a los municipios granadinos de Santa Fe y la capital; Algeciras, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y Zahara de los Atunes (Cádiz); Huelva capital y La Antilla; en la localidad cordobesa de Montilla y la capital; Linares (Jaén); en los enclaves malagueños de Torre del Mar, Benalmádena y la capital, así como a Vista de los Ángeles y Las Norias (Almería). El número ha sido cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla.

LAS VENTAS

Cabe señalar que en Córdoba ha caído 12 veces el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, concretamente en nueve localidades, con cuatro en la capital, en toda la historia del sorteo, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Además, en Córdoba se han consignado para este sorteo más de 53 millones de euros, tras los 50,6 millones de 2024, que suponen 265.768 décimos, después de los 253.097 del año pasado, a la vez que los cordobeses se gastan una media de 68,84 euros, frente a los 65,40 euros de 2024, al comprar esta lotería.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destaca el más esperado, el Gordo de Navidad, que reparte 400.000 euros al décimo. El segundo premio es de 125.000 euros al décimo y el tercero reparte 50.000 euros al décimo. Los premios de hasta 2.000 euros se podrán cobrar también a través de Bizum.