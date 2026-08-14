Un terremoto de 3,7 se deja sentir en Granada y en todo el área metropolitana

Terremoto de 3,7 con epicentro en La Zubia ampliamente sentido en Granada y su área metropolitana. A 14 de agosto de 2026. - IGN SISMOLOGÍA

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV y con epicentro en la localidad de La Zubia se ha dejado sentir ampliamente entre la población en la tarde de este viernes en Granada capital y en todo el área metropolitana.

Desde el 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA) han señalado que el servicio ha recibido llamadas desde distintas localidades de la comarca central de la provincia como la ciudad de Granada y de municipios como La Zubia, Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares o Maracena.

El propio servicio de la Consejería de Emergencias está realizando una batida entre distintos cuerpos que no han constatado daños personales o materiales.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) precisa, tras un cálculo revisado, que el seismo de 3,7 ha tenido lugar a las 18,43 horas con epicentro al noroeste de La Zubia y a cinco kilómetros de profundidad. Además, señala que se ha tratado de un terremoto de intensidad IV, es decir, ampliamente sentido por la población dentro de edificios y por pocos fuera de los inmuebles, pero sin daños.