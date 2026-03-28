Torreperogil (Jaén) abre a las visitas sus minas de agua romana e incorpora un nuevo recurso turístico

Interior de las minas de agua romanas de Torreperogil - AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

JAÉN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Torreperogil (Jaén) abre desde este sábado su Centro de Interpretación de las Minas de Agua, lo que permite también el inicio de las visitas a este singular recurso patrimonial de origen romano. De esta forma, tras varios años de trabajos y adecuación, las minas de agua --con más de 2.000 años de antigüedad-- abren por primera vez al público.

Este enclave subterráneo, que forma parte del legado histórico del municipio, ha sido acondicionado para garantizar un acceso seguro y una experiencia de calidad para los visitantes. La inauguración se va a realizar mediante unas jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán desde este sábado y hasta el 1 de abril, coincidiendo con los días previos y el inicio de la Semana Santa.

Durante estas jornadas se ofrecerán visitas guiadas en distintos turnos: por la mañana a las 10,00 y 12,00 horas, y por la tarde a las 18,30 horas. Una vez finalizado este periodo especial, el Centro de Información Turística comenzará su actividad de forma regular, abriendo de martes a domingo en horario de mañana y tarde.

A todo ello se suma la nueva oficina de información turística que nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para vecinos y visitantes, facilitando información sobre los recursos turísticos y el patrimonio local.

El alcalde de la localidad, José Ruiz, ha destacado a Europa Press la importancia de este proyecto para el desarrollo turístico del municipio. "Después de varios años de trabajo, por fin podemos abrir este recurso único que tenemos en el subsuelo de Torreperogil. Se trata de unas minas de agua que llevaban más de dos mil años con nosotros y que ahora podrán ser visitadas con todas las garantías de seguridad", ha indicado el alcalde.

Asimismo, ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por el patrimonio local y por la nueva oficina de turismo. "Creemos que quien viene a visitar Torreperogil merece contar con un punto de encuentro donde conocer nuestra historia y desde el que acceder a experiencias como la visita a las minas de agua", ha apuntado el regidor.

Ruiz también ha señalado que esta iniciativa permitirá reforzar la proyección del municipio en el conjunto de la provincia. Con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso más en su estrategia de dinamización turística, apostando por la recuperación y difusión de su patrimonio histórico como motor de desarrollo económico y cultural.

Bajo el título, 'Viaje al centro de la Tierra', el Ayuntamiento quiere ofrecer una experiencia turística que permitirá al visitante adentrarse en el subsuelo y sentir la emoción de caminar por los mismos túneles que excavaron los romanos.

Por el momento se han localizado hasta 20 kilómetros de galerías de los que tres van a ser visitables. "En el subsuelo de nuestro municipio se atesora una red de galerías de captación de agua, conocidas como 'minaos', que se identifican como minas de agua de época romana", ha detallado Ruiz a Europa Press.

La propuesta consiste en visitar estas minas excavadas en el sustrato geológico en busca de manantiales subterráneos y "hacerte sentir como un minero romano, como un explorador del siglo XIX o vivir la experiencia de un espeleólogo practicando deporte de aventura".

Los visitantes también podrán conocer de primera mano las técnicas de construcción utilizadas por los romanos y su legado a lo largo de los siglos, así como descubrir el ecosistema subterráneo y cómo estas minas han aportado vida al municipio.