Un total de 47 oficinas de Correos en la provincia de Córdoba ofrecen los servicios de O2.

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos está comercializando los servicios de O2, la marca del Grupo Telefónica, a través de su red de oficinas, 47 de ellas en la provincia de Córdoba, de forma que "en todas las oficinas de Correos se puede acceder a la oferta de teléfono fijo, móvil y fibra de O2, que también ofrece la posibilidad de contratar servicios de televisión al incluir algunos de sus servicios Movistar Plus+ en streaming".

Según ha informado Correos en una nota, este acuerdo comercial retoma la colaboración que ambas compañías emprendieron en 2019 y se enmarca en la línea de diversificación del negocio contemplada en el Plan Estratégico de Correos 2024-2028, que apuesta por "acercar nuevos productos y servicios de interés para la ciudadanía aprovechando la capilaridad y total cobertura territorial de su red de oficinas en todo el país".

Como O2 es una marca del Grupo Telefónica, "su oferta se caracteriza por disponer de la mayor red de fibra de España y ultravelocidad 5G+. Además, O2 cuenta con otras ventajas diferenciales, como no exigir permanencia, ni aplicar penalizaciones en ninguno de sus servicios en caso de baja, la transparencia en sus facturas, su calidad de atención al cliente y sus precios competitivos".

Además de la extensión y cercanía de sus 2.380 oficinas repartidas por todo el país, Correos aporta el asesoramiento que brinda el personal que las atiende, formado por más de 9.000 profesionales en toda España, "que guiarán personalmente a los clientes en la contratación de los servicios de O2 que más les interesen, siempre con la garantía de calidad y confianza asociadas a Correos", que seguirá trabajando para incorporar a sus oficinas la oferta de nuevos productos y servicios "útiles para la ciudadanía".